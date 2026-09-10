24UR FOKUS - 2026 - 16.8.2026 - Slovenija v kolonah

24UR FOKUS 63632535 2026 Sezona: 2026

Vsako jutro in popoldne v prometni konici se v Sloveniji ponavlja isti prizor: kilometri pločevine, nervozni vozniki in izgubljene ure na avtocestah, ki že dolgo ne dohajajo prometnih tokov države. Zastoji niso zgolj posledica preveč avtomobilov, temveč simptom sistema, ki desetletja ni znal ponuditi učinkovite alternative. Medtem ko evropska mesta vlagajo v hiter, zanesljiv in povezan javni potniški promet, Slovenija še vedno ostaja ujetnica avtomobilske odvisnosti.