24UR FOKUS - 2026 - 16.8.2026 - Slovenija v kolonah

24UR FOKUS
Vsako jutro in popoldne v prometni konici se v Sloveniji ponavlja isti prizor: kilometri pločevine, nervozni vozniki in izgubljene ure na avtocestah, ki že dolgo ne dohajajo prometnih tokov države. Zastoji niso zgolj posledica preveč avtomobilov, temveč simptom sistema, ki desetletja ni znal ponuditi učinkovite alternative. Medtem ko evropska mesta vlagajo v hiter, zanesljiv in povezan javni potniški promet, Slovenija še vedno ostaja ujetnica avtomobilske odvisnosti.Prikaži več
202624UR Fokus je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Fokus na površje postavlja aktualne in včasih bolj zapostavljene, prezrte teme.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
202524UR Fokus je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Fokus na površje postavlja aktualne in včasih bolj zapostavljene, prezrte teme.Žanr: InformativniDržava: Slovenija