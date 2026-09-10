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24UR FOKUS

2026 Epizoda 0

Trgovski del Stožic je nedokončan že 16 let, investitorji so se menjavali, podoba betona kazi športni park. Janković vnovič napoveduje novega kupca. Bo dokončal Stožice? Je še prostora za trgovine?

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14:17
24UR FOKUS - 2026 - 5. 9. 2026 - Stožice: 16 let gradbišča

5. 9. 2026 - Stožice: 16 let gradbišča

Trgovski del Stožic je nedokončan že 16 let, investitorji so se menjavali, podoba betona kazi športni park. Janković vnovič napoveduje novega kupca. Bo dokončal Stožice? Je še prostora za trgovine?
15:07
24UR FOKUS - 2026 - 30. 8. 2026 - Kdo ustavlja tretjo os?

30. 8. 2026 - Kdo ustavlja tretjo os?

Desetletja obljub, prestavljeni roki in milijonske podražitve. Na koroškem gradijo, na novomeškem vse stoji. Kaj dela država, kaj Dars? Ali res državo v šahu drži peščica posameznikov?
14:41
24UR FOKUS - 2026 - 23. 8. 2026 - Ko fantazija postane hobi

23. 8. 2026 - Ko fantazija postane hobi

Kdo se preoblači v fantazijske like? Zakaj barvajo figurice? Kaj so anime, mange, cosplay? Kakšna je vse bolj priljubljena geek kultura? In kaj jih privlači?
15:21
24UR FOKUS - 2026 - 16.8.2026 - Slovenija v kolonah

16.8.2026 - Slovenija v kolonah

Vsako jutro in popoldne v prometni konici se v Sloveniji ponavlja isti prizor: kilometri pločevine, nervozni vozniki in izgubljene ure na avtocestah, ki že dolgo ne dohajajo prometnih tokov države. Zastoji niso zgolj posledica preveč avtomobilov, temveč simptom sistema, ki desetletja ni znal ponuditi učinkovite alternative. Medtem ko evropska mesta vlagajo v hiter, zanesljiv in povezan javni potniški promet, Slovenija še vedno ostaja ujetnica avtomobilske odvisnosti.
15:22
24UR FOKUS - 2026 - 9. 8. 2026 - Vplivneži: nova elita?

9. 8. 2026 - Vplivneži: nova elita?

Vplivneži so nova sila. Oblikujejo mnenja, trende, volitve. So postali elita? Kdo jih nadzoruje?
15:02
24UR FOKUS - 2026 - 2. 8. 2026 - Pameten avto, slab voznik? 

2. 8. 2026 - Pameten avto, slab voznik? 

15:10
24UR FOKUS - 2026 - 26. 7. 2026 - Laž ali statistika?

26. 7. 2026 - Laž ali statistika?

Ste že naleteli na “raziskave”, ki trdijo, da psi živijo dlje, če spijo z nami? In podvomili v podatke, da je inflacija manj kot tri odstotna? Kaj je statistična pismenost in zakaj je pomembna?
14:24
24UR FOKUS - 2026 - 19. 7. 2026 - Nova vijolična era? 

19. 7. 2026 - Nova vijolična era? 

Maribor ni le nogometni klub, je simbol mesta, ki je z evropskimi uspehi pisal zgodovino. Če Maribor ne zmaguje, pravijo navijači, mesto ni srečno. Se bodo z Zahovičem in Milaničem vrnili na vrh? 
15:12
24UR FOKUS - 2026 - 12. 6. 2026 - Kdo je Franci Matoz?

12. 6. 2026 - Kdo je Franci Matoz?

Janšev odvetnik, zaupnik in človek vpliva. Njegovo ime spremljajo odmevni primeri, polemike, razkošen slog in zasebne zgodbe. Kakšen je značaj novega notranjega ministra? Kaj pravijo njegovi prijatelji?
15:50
24UR FOKUS - 2026 - 5. 7. 2026 - Ameriški sen?

5. 7. 2026 - Ameriški sen?

250 let. Dve Ameriki in razdeljeno praznovanje jubileja. Kaj je ostalo od idealov na katerih je nastala država, ki že desetletja kroji svetovno politiko? Odgovore išče ameriška dopisnica.
15:24
24UR FOKUS - 2026 - 28. 6. 2026 - Aleš Valič

28. 6. 2026 - Aleš Valič

Borštnikov prstan, 165 vlog na odru, desetine pred kamero. Glas vsake generacije. O vlogah, ki so ga zaznamovale. O sinu na odru. O sinu, ki ga ni več. O sagi s prenovo Drame. In o poklicu, ki ne odpušča.
15:33
24UR FOKUS - 2026 - 21. 6. 2026 - Odklopljeni v prometu

21. 6. 2026 - Odklopljeni v prometu

Šteli smo pešce in kolesarje s telefoni in slušalkami, s posebnimi očali, policijo in voznimi testi pa preverili, kakšne so reakcije v prometu. Kaj se zgodi, ko zaslon postane pomembnejši od ceste?
15:07
24UR FOKUS - 2026 - 14. 6. 2026 - Tekma v stradanju

14. 6. 2026 - Tekma v stradanju

Izrazita vitkost in stradanje, se vračata skozi viralne trende, mladi ju posnemajo brez filtra. Vpliv se širi tudi med odrasle, ki vse bolj sledijo strogim dietam. Kaj je še normalno prehranjevanje?
15:18
24UR FOKUS - 2026 - 7. 6. 2026 - Prepozno za srce 

7. 6. 2026 - Prepozno za srce 

Oče je oživljal 13-letnega sina, defibrilatorja ni bilo, helikopter ni mogel pristati, bitko je izgubil. Kako krhek je sistem nujne pomoči v odročnih krajih? Zakaj je ključen najbližji človek?
15:40
24UR FOKUS - 2026 - 31. 5. 2026 - Vpisni kaos

31. 5. 2026 - Vpisni kaos

Več kot 23 tisoč osnovnošolcev je med roki, lestvicami in odločbami izbiralo šolo z nedokončnimi podatki. Ugovori so nekaterim prinesli točke, a prepozno. Zakaj odločajo roki, ne jasna pravila?
15:32
24UR FOKUS - 2026 - 24. 5. 2026 - Glasovi in apetiti

24. 5. 2026 - Glasovi in apetiti

Mandatarji so padali, vlade nastajale z enim glasom več, dogovori pa se lomili za zaprtimi vrati. Koliko pri sestavljanju vlade šteje vsebina in koliko stolčki? 
15:38
24UR FOKUS - 2026 - 17. 5. 2026 - Slovenija v kolonah

17. 5. 2026 - Slovenija v kolonah

Vsako jutro in popoldne - infarktno stanje voznikov v kolonah. Zgolj posledica del na cestah? Zakaj alternative ostajajo prepočasne, redke ali neusklajene? Koliko avtomobilov še prenesejo mesta?
16:24
24UR FOKUS - 2026 - 10. 5. 2026 - Ukradeni otroci?

10. 5. 2026 - Ukradeni otroci?

Zgodbe iz porodnišnic, kjer so matere rodile, a svojih otrok nikoli niso videle. V večini brez obdukcij, dokumentacije, slovesa in groba. 135 mater se desetletja sprašuje: so res umrli ali so bili prodani? 
15:03
24UR FOKUS - 2026 - 3. 5. 2026 - Pameten avto, slab voznik?

3. 5. 2026 - Pameten avto, slab voznik?

Avtomobili zavirajo, popravljajo smer, prepoznavajo pešce, vozniki pa jim prepuščajo nadzor. Kaj se zgodi, ko sistemi odpovejo? Koliko varnosti res prinese tehnologija? Še znamo parkirati sami?
15:30
24UR FOKUS - 2026 - 26. 4. 2026 - Otroštvo za všečke 

26. 4. 2026 - Otroštvo za všečke 

Otroci influencerjev odraščajo pred kamero. Všečki, sledilci in sodelovanja prinašajo denar, a tudi pritisk in stiske. Kakšne so lahko in še bodo posledice? Kdo pri tem nosi odgovornost? 
15:58
24UR FOKUS - 2026 - 19. 4. 2026 - Posel z vzorci otrok

19. 4. 2026 - Posel z vzorci otrok

Za zaklenjenimi vrati propadle Biobanke niso le vzorci matičnih celic, tudi interesi: novi lastniki, stare povezave, denar, vpliv in prihodnost zdravljenja. Kdo bo v tem boju ostal brez vsega?
15:29
24UR FOKUS - 2026 - 12. 4. 2026 - Konec upora?

12. 4. 2026 - Konec upora?

Metal, punk in skate vztrajajo, a meje se brišejo. Če so bile subkulture nekoč tveganje in življenjski slog, so danes izbira, ki jo lahko odložiš. Je upor sploh še potreben? 
15:13
24UR FOKUS - 2026 - 5. 4. 2026 - GenZ - prihodnost Cerkve?

5. 4. 2026 - GenZ - prihodnost Cerkve?

Se mladi vračajo v cerkev ali se o tem le več govori? Sociologi govorijo o protiudaru liberalizmu in individualizmu. Kakšno vlogo imajo pri tem družbeni mediji? In kako živijo mladi verniki?
16:44
24UR FOKUS - 2026 - 29. 3. 2026 - Zakaj skoki zmagujejo?

29. 3. 2026 - Zakaj skoki zmagujejo?

Nika in Domen Prevc bosta v Planici dvignila velika kristalna globusa. Skakalci za razliko od alpincev že leta konstantno nizajo zmage in medalje. So odločilni infrastruktura, stroka in stabilno delo?
15:21
24UR FOKUS - 2026 - 15. 3. 2026 - Prvič na volitve: kaj skrbi mlade?

15. 3. 2026 - Prvič na volitve: kaj skrbi mlade?

Mladi informacije iščejo na telefonih, stiske pa živijo med zasloni, energijskimi pijačami, tudi z alkoholom in drogami. Na eni strani nedosegljiva stanovanja, na drugi beg v tujino. Jim bo kdo prisluhnil?
14:11
24UR FOKUS - 2026 - 8. 3. 2026 - Gen Z: znanost na drugem tiru

8. 3. 2026 - Gen Z: znanost na drugem tiru

Mladi raziskovalci opozarjajo: narava izgublja, podeželje se prazni, kmetijstvo se politizira, antibiotiki se trošijo preveč. Zakaj prevladajo lobiji in zakaj država raje sanira, kot preprečuje?
13:27
24UR FOKUS - 2026 - 7. 3. 2026 - Gen Z: podjetništvo ali odhod?

7. 3. 2026 - Gen Z: podjetništvo ali odhod?

Mladi inovatorji razvijajo rakete, medicinske robote in tehnološke produkte, a jih dušijo birokracija, visoki davki. Je sistem prilagojen mladim ali jih potiska čez mejo?
15:07
24UR FOKUS - 2026 - 15. 2. 2026 - Razumete vaše otroke?

15. 2. 2026 - Razumete vaše otroke?

Veste kaj pomenijo sus, delulu, slay, NPC, cringe? Najstniški sleng, kot npr 6 - 7, se menja hitreje kot trendi na TikToku. Kako v njihovih očeh izgledamo starši, ko se trudimo govoriti sleng?
14:56
24UR FOKUS - 2026 - 8. 2. 2026 - Cena kulture

8. 2. 2026 - Cena kulture

Država za kulturo namenja 270 milijonov evrov, to je za 4 nove Drame. Kam gre denar, kaj ostaja kulturnikom? Tretjina zaposlenih je prekarcev, prenova Drame se po letih zapletov še ni začela.
15:32
24UR FOKUS - 2026 - 1. 2. 2026 - Delo in lastništvo

1. 2. 2026 - Delo in lastništvo

Obiskali smo tri podjetja, kjer so solastniki tudi zaposleni. So zato bolj pripadni podjetju? Delijo si dobiček in tveganje. Kaj se zgodi, ko uspeh ni več samoumeven?
15:24
24UR FOKUS - 2026 - 25. 1. 2025 - Raje slačenje kot služba?

25. 1. 2025 - Raje slačenje kot služba?

Na OnlyFans sledilci letno za seksualne vsebine plačajo šest milijard evrov, s tem se spogleduje kar tretjina slovenskih študentov. Gre res za enostaven in hiter zaslužek? Se zavedajo pasti?
16:00
24UR FOKUS - 2026 - 18. 1. 2026- Od kod strankam denar?

18. 1. 2026- Od kod strankam denar?

Javna sredstva, donacije, inštituti in očitki o obvodnem financiranju. Kdo, kdaj, koliko? Kakšni so interesi, kakšni manevri in kakšno ozadje političnega denarja? Kdo bo imel najbogatejšo kampanjo?
16:06
24UR FOKUS - 2026 - 11. 1. 2026 - Ko lepota postane tveganje

11. 1. 2026 - Ko lepota postane tveganje

Mesece smo raziskovali, se srečevali s pacienti, zdravniki, obiskovali salone. Črni trg estetike cveti. Botoks in polnila brez zdravnikov, brez dovoljenj, s hudimi posledicami. Kje je nadzor?
15:02
24UR FOKUS - 2026 - 4. 1. 2026 - Ko medicina premika meje

4. 1. 2026 - Ko medicina premika meje

Berlinsko srce, zdravljenje epilepsije, odstranitev odvečne kože in robotska presaditev ledvice. Zgodbe bolnikov in zdravnikov. Upanja in preobratov. Zgodbe napredka slovenskega zdravstva.

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