24UR FOKUS - 2026 - 13. 9. 2026 - Zakaj gradimo dvakrat?

24UR FOKUS
Leta zamud in zapletov, revizije, afere, referenduma, osem aneksov in milijonski računi. Desni tir je končan, za dvotirnosti še tri leta in še 400 milijonov evrov. Bi bil račun nižji, če bi tira gradili hkrati?Prikaži več
202624UR Fokus je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Fokus na površje postavlja aktualne in včasih bolj zapostavljene, prezrte teme.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
202524UR Fokus je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Fokus na površje postavlja aktualne in včasih bolj zapostavljene, prezrte teme.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
17:29
13. 9. 2026 - Zakaj gradimo dvakrat?
Leta zamud in zapletov, revizije, afere, referenduma, osem aneksov in milijonski računi. Desni tir je končan, za dvotirnosti še tri leta in še 400 milijonov evrov. Bi bil račun nižji, če bi tira gradili hkrati?
14:17
5. 9. 2026 - Stožice: 16 let gradbišča
Trgovski del Stožic je nedokončan že 16 let, investitorji so se menjavali, podoba betona kazi športni park. Janković vnovič napoveduje novega kupca. Bo dokončal Stožice? Je še prostora za trgovine?
15:07
30. 8. 2026 - Kdo ustavlja tretjo os?
Desetletja obljub, prestavljeni roki in milijonske podražitve. Na koroškem gradijo, na novomeškem vse stoji. Kaj dela država, kaj Dars? Ali res državo v šahu drži peščica posameznikov?
14:41
23. 8. 2026 - Ko fantazija postane hobi
Kdo se preoblači v fantazijske like? Zakaj barvajo figurice? Kaj so anime, mange, cosplay? Kakšna je vse bolj priljubljena geek kultura? In kaj jih privlači?
15:21
16.8.2026 - Slovenija v kolonah
Vsako jutro in popoldne v prometni konici se v Sloveniji ponavlja isti prizor: kilometri pločevine, nervozni vozniki in izgubljene ure na avtocestah, ki že dolgo ne dohajajo prometnih tokov države. Zastoji niso zgolj posledica preveč avtomobilov, temveč simptom sistema, ki desetletja ni znal ponuditi učinkovite alternative. Medtem ko evropska mesta vlagajo v hiter, zanesljiv in povezan javni potniški promet, Slovenija še vedno ostaja ujetnica avtomobilske odvisnosti.
15:22
9. 8. 2026 - Vplivneži: nova elita?
Vplivneži so nova sila. Oblikujejo mnenja, trende, volitve. So postali elita? Kdo jih nadzoruje?
15:10
26. 7. 2026 - Laž ali statistika?
Ste že naleteli na “raziskave”, ki trdijo, da psi živijo dlje, če spijo z nami? In podvomili v podatke, da je inflacija manj kot tri odstotna? Kaj je statistična pismenost in zakaj je pomembna?
14:24
19. 7. 2026 - Nova vijolična era?
Maribor ni le nogometni klub, je simbol mesta, ki je z evropskimi uspehi pisal zgodovino. Če Maribor ne zmaguje, pravijo navijači, mesto ni srečno. Se bodo z Zahovičem in Milaničem vrnili na vrh?
15:12
12. 6. 2026 - Kdo je Franci Matoz?
Janšev odvetnik, zaupnik in človek vpliva. Njegovo ime spremljajo odmevni primeri, polemike, razkošen slog in zasebne zgodbe. Kakšen je značaj novega notranjega ministra? Kaj pravijo njegovi prijatelji?
15:50
5. 7. 2026 - Ameriški sen?
250 let. Dve Ameriki in razdeljeno praznovanje jubileja. Kaj je ostalo od idealov na katerih je nastala država, ki že desetletja kroji svetovno politiko? Odgovore išče ameriška dopisnica.
15:24
28. 6. 2026 - Aleš Valič
Borštnikov prstan, 165 vlog na odru, desetine pred kamero. Glas vsake generacije. O vlogah, ki so ga zaznamovale. O sinu na odru. O sinu, ki ga ni več. O sagi s prenovo Drame. In o poklicu, ki ne odpušča.
15:33
21. 6. 2026 - Odklopljeni v prometu
Šteli smo pešce in kolesarje s telefoni in slušalkami, s posebnimi očali, policijo in voznimi testi pa preverili, kakšne so reakcije v prometu. Kaj se zgodi, ko zaslon postane pomembnejši od ceste?
15:07
14. 6. 2026 - Tekma v stradanju
Izrazita vitkost in stradanje, se vračata skozi viralne trende, mladi ju posnemajo brez filtra. Vpliv se širi tudi med odrasle, ki vse bolj sledijo strogim dietam. Kaj je še normalno prehranjevanje?
15:18
7. 6. 2026 - Prepozno za srce
Oče je oživljal 13-letnega sina, defibrilatorja ni bilo, helikopter ni mogel pristati, bitko je izgubil. Kako krhek je sistem nujne pomoči v odročnih krajih? Zakaj je ključen najbližji človek?
15:40
31. 5. 2026 - Vpisni kaos
Več kot 23 tisoč osnovnošolcev je med roki, lestvicami in odločbami izbiralo šolo z nedokončnimi podatki. Ugovori so nekaterim prinesli točke, a prepozno. Zakaj odločajo roki, ne jasna pravila?
15:32
24. 5. 2026 - Glasovi in apetiti
Mandatarji so padali, vlade nastajale z enim glasom več, dogovori pa se lomili za zaprtimi vrati. Koliko pri sestavljanju vlade šteje vsebina in koliko stolčki?
15:38
17. 5. 2026 - Slovenija v kolonah
Vsako jutro in popoldne - infarktno stanje voznikov v kolonah. Zgolj posledica del na cestah? Zakaj alternative ostajajo prepočasne, redke ali neusklajene? Koliko avtomobilov še prenesejo mesta?
16:24
10. 5. 2026 - Ukradeni otroci?
Zgodbe iz porodnišnic, kjer so matere rodile, a svojih otrok nikoli niso videle. V večini brez obdukcij, dokumentacije, slovesa in groba. 135 mater se desetletja sprašuje: so res umrli ali so bili prodani?
15:03
3. 5. 2026 - Pameten avto, slab voznik?
Avtomobili zavirajo, popravljajo smer, prepoznavajo pešce, vozniki pa jim prepuščajo nadzor. Kaj se zgodi, ko sistemi odpovejo? Koliko varnosti res prinese tehnologija? Še znamo parkirati sami?
15:30
26. 4. 2026 - Otroštvo za všečke
Otroci influencerjev odraščajo pred kamero. Všečki, sledilci in sodelovanja prinašajo denar, a tudi pritisk in stiske. Kakšne so lahko in še bodo posledice? Kdo pri tem nosi odgovornost?
15:58
19. 4. 2026 - Posel z vzorci otrok
Za zaklenjenimi vrati propadle Biobanke niso le vzorci matičnih celic, tudi interesi: novi lastniki, stare povezave, denar, vpliv in prihodnost zdravljenja. Kdo bo v tem boju ostal brez vsega?
15:29
12. 4. 2026 - Konec upora?
Metal, punk in skate vztrajajo, a meje se brišejo. Če so bile subkulture nekoč tveganje in življenjski slog, so danes izbira, ki jo lahko odložiš. Je upor sploh še potreben?
15:13
5. 4. 2026 - GenZ - prihodnost Cerkve?
Se mladi vračajo v cerkev ali se o tem le več govori? Sociologi govorijo o protiudaru liberalizmu in individualizmu. Kakšno vlogo imajo pri tem družbeni mediji? In kako živijo mladi verniki?
16:44
29. 3. 2026 - Zakaj skoki zmagujejo?
Nika in Domen Prevc bosta v Planici dvignila velika kristalna globusa. Skakalci za razliko od alpincev že leta konstantno nizajo zmage in medalje. So odločilni infrastruktura, stroka in stabilno delo?
15:21
15. 3. 2026 - Prvič na volitve: kaj skrbi mlade?
Mladi informacije iščejo na telefonih, stiske pa živijo med zasloni, energijskimi pijačami, tudi z alkoholom in drogami. Na eni strani nedosegljiva stanovanja, na drugi beg v tujino. Jim bo kdo prisluhnil?
14:11
8. 3. 2026 - Gen Z: znanost na drugem tiru
Mladi raziskovalci opozarjajo: narava izgublja, podeželje se prazni, kmetijstvo se politizira, antibiotiki se trošijo preveč. Zakaj prevladajo lobiji in zakaj država raje sanira, kot preprečuje?
13:27
7. 3. 2026 - Gen Z: podjetništvo ali odhod?
Mladi inovatorji razvijajo rakete, medicinske robote in tehnološke produkte, a jih dušijo birokracija, visoki davki. Je sistem prilagojen mladim ali jih potiska čez mejo?
15:07
15. 2. 2026 - Razumete vaše otroke?
Veste kaj pomenijo sus, delulu, slay, NPC, cringe? Najstniški sleng, kot npr 6 - 7, se menja hitreje kot trendi na TikToku. Kako v njihovih očeh izgledamo starši, ko se trudimo govoriti sleng?
14:56
8. 2. 2026 - Cena kulture
Država za kulturo namenja 270 milijonov evrov, to je za 4 nove Drame. Kam gre denar, kaj ostaja kulturnikom? Tretjina zaposlenih je prekarcev, prenova Drame se po letih zapletov še ni začela.
15:32
1. 2. 2026 - Delo in lastništvo
Obiskali smo tri podjetja, kjer so solastniki tudi zaposleni. So zato bolj pripadni podjetju? Delijo si dobiček in tveganje. Kaj se zgodi, ko uspeh ni več samoumeven?
15:24
25. 1. 2025 - Raje slačenje kot služba?
Na OnlyFans sledilci letno za seksualne vsebine plačajo šest milijard evrov, s tem se spogleduje kar tretjina slovenskih študentov. Gre res za enostaven in hiter zaslužek? Se zavedajo pasti?
16:00
18. 1. 2026- Od kod strankam denar?
Javna sredstva, donacije, inštituti in očitki o obvodnem financiranju. Kdo, kdaj, koliko? Kakšni so interesi, kakšni manevri in kakšno ozadje političnega denarja? Kdo bo imel najbogatejšo kampanjo?
16:06
11. 1. 2026 - Ko lepota postane tveganje
Mesece smo raziskovali, se srečevali s pacienti, zdravniki, obiskovali salone. Črni trg estetike cveti. Botoks in polnila brez zdravnikov, brez dovoljenj, s hudimi posledicami. Kje je nadzor?