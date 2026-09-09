24UR INŠPEKTOR - 2026 - 15.8.2026 - Trgatev in spremembe: cena prilagajanja

24UR INŠPEKTOR
Toča, pozeba, suša. Trgatev je pod udarom podnebnih sprememb. Se sistem prilagaja - ali ceno nosijo le vinogradniki?Prikaži več
202624UR Inšpektor je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Inšpektor se posveča potrošniškim temam in je uporabniško naravnana.Žanr: Informativni, InformativnaDržava: Slovenija
202524UR Inšpektor je rubrika informativne oddaje 24UR, v kateri se novinarke in novinarji poglobljeno posvečajo aktualnim tematikam, raziskujejo vzroke, posledice in možne rešitve. Rubrika 24UR Inšpektor se posveča potrošniškim temam in je uporabniško naravnana.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
17:56
5. 9. 2026 - Noč z lovcem na tune
Preživeli smo noč na lovu za modroplavuto tuno. Kako zahtevno je bilo? Medtem se ribiči vračajo z vse skromnejšim ulovom. Kaj še živi v Jadranu, kaj izginja? Bomo ribe le še gojili?
18:03
29. 8. 2026 - Draginja zaradi suše?
Vročina, suše, poplave, toča. Hrana bo dražja, pa je bo sploh dovolj? Namakamo premalo, vodni zadrževalniki so neizkoriščeni. Zakaj zamujamo s prilagoditvami? Bo tudi elektrika dražja?
18:12
22. 8. 2026 - Mesto brez domačinov?
Turisti polnijo središče Ljubljane, stanovanja postajajo nastanitve, domačini se umikajo. Koliko turizma mesto še prenese? Zakaj nočemo po poti Benetk?
18:05
15.8.2026 - Trgatev in spremembe: cena ...
Toča, pozeba, suša. Trgatev je pod udarom podnebnih sprememb. Se sistem prilagaja - ali ceno nosijo le vinogradniki?
17:24
8. 8. 2026 - Je šola res brezplačna?
Starši plačujejo delovne zvezke, izbirne vsebine, izlete, prevoze, tečaje, valete – stroški pa se med šolami močno razlikujejo. Koliko dejansko prispeva država in kaj vse plačujemo sami?
17:48
1. 8. 2026 - Zakaj (spet) vlagamo?
Vložene kumarice so najbolj prodajan artikel, domače pa najbolj cenjene. Zakaj je vlaganje postalo trend? Koliko prihranimo? In kako začeti?
18:06
25. 7. 2026 - Marmelade
Od butičnih do industrijskih, od sladkih do slanih. Kakšne so razlike med marmeladami, džemi in namazi? Koliko je v kozarcu sadja, koliko sladkorja? Kaj izbrati za zajtrk, kaj za kulinarični presežek?
17:13
18. 7. 2026 - Zeleni milijoni
Stotine milijonov evrov za električna vozila, sončne elektrarne, prenove stavb. Zakaj največ koristi občutijo tisti, ki si naložbe lahko privoščijo? Kdo na zelenem prehodu ustvarja največje dobičke?
17:35
11. 7. 2026 - Kdo vodi berače?
Policija opozarja na porast beračenja. Kaj se dogaja na ljubljanskih ulicah? Kdo prosi za denar? Stoji za njimi organizirano izkoriščanje? Je beračenje kaznivo? Kako ga ustaviti?
18:17
4. 7. 2026 - Vojna za parkirišča
Referendum, dražje parkiranje in vse manj prostih mest. V Ljubljani, Celju in Mariboru se krešejo interesi stanovalcev, voznikov in občin. Zakaj bodo spremembe navad parkiranja neizogibne?
17:31
27. 6. 2026 - Študentsko delo se splača
Študentsko delo je bolje plačano kot kdaj prej. Urna postavka je prvič presegla 10 evrov bruto. Koliko zaslužijo, zakaj delajo: za študij, bivanje, izkušnje, potovanja? Kaj pravijo študentje in delodajalci?
18:00
20. 6. 2026 - Do prepovedane vsebine v nekaj ...
Naredili smo eksperiment in učencem dali prazne telefone. Snapchat, Instagram in TikTok so namestili v nekaj minutah, tudi mlajši od 13 let. Kdo sploh nadzira dostop? Ali prepovedi sploh delujejo?
17:54
13. 6. 2026 - Odstrel medveda: masaker ali nuja?
Vrhovno sodišče še vedno ni odločilo o odstrelu 206 medvedov. Stroka in nevladniki vztrajajo vsak pri svojem, konflikti na terenu ostajajo. Kaj to pomeni za ljudi, ki živijo ob gozdu?
18:09
6. 6. 2026 - Kdo plača zaplete?
Evropejci potujemo več kot kadarkoli. Dopusti so dražji, odpovedi letov pogostejše. Kako na pot, da vas ne ustavijo zapleti, vračanje in dodatni stroški? Je zavarovanje sploh dovolj?
17:08
23. 5. 2026 - Muharjenje: zlata jama ali zaprti ...
Soča, Unica, Sava Bohinjka. Slovenija je za muharje svetovna destinacij. Za tri dni ribolova je treba odšteti tudi do 4500 evrov. Se zavedamo, da lahko ribja populacija hitro izgine? Kdo jo bo zaščitil?
17:38
16. 5. 2026 - Motoristi v prometu
V Sloveniji je registriranih več kot 180 tisoč motorjev. Pa infrastruktura temu sledi? Nesreč je vse več, lani je umrlo 26 motoristov. Se zavedajo, da so najranljivejši udeleženci v prometu?
18:09
9. 5. 2026 - Se spreminjamo v vesoljce?
Premalo gibanja, telefoni, nepravilna prehrana - človeštvo je vse bolj bolno, a dolgoživo. Kakšne bodo prihodnje generacije? Bomo manj inteligentni in bomo kmalu izbirali gensko zasnovo otrok?
18:10
2. 5. 2026 - Šamanstvo ali šarlatanstvo?
Tudi v Sloveniji obrede s psihedeliki - ajavasko, bufom, chango - vodijo samooklicani zdravilci in šamani. Kako hude posledice lahko imajo obredi brez nadzora? Kdaj šamanstvo postane šarlatanstvo?
18:17
25. 4. 2026 - Užitno ali strupeno?
Samo to pomlad množična zastrupitev prvošolčkov s tiso, pa dva umrla zaradi zamenjave čemaža. Nabiralništvo je vse bolj priljubljeno, a so lahko napačen list, napačna količina ali napačna priprava, usodni. Kako prepoznati divje rastline?
17:20
18. 4. 2026 - Ugriz s posledicami
Klopi so vse bližje ljudem, tudi na vrtu, ne le v gozdu, ko gremo na sprehod, po čemaž, gobe. Kako nevarni so klopi pri nas in kako hude so posledice ugriza? Zakaj je cepljena le petina prebivalstva?
16:27
11. 4. 2026 - Ko se vse podraži
Gorivo, gnojila in logistika dražijo vsak izdelek. Hrana se je v petih letih podražila za več kot tretjino. Koliko bo stala osnovna košarica? Kako bo ukrepala vlada? In kdo bo zlom v verigi prvi občutil?
18:34
4. 4. 2026 - Kdo služi na kruhu?
Kruh, povprečen Slovenec ga poje 27 kilogramov letno, se je v petih letih podražil za 62 odstotkov. Na čigav račun? Kako se razlikujeta domač in industrijski? Pa tudi, ali res redi?
18:17
28. 3. 2026 - Med užitkom in zdrsom
Turno smučanje doživlja razcvet, oprema stane vsaj dva tisoč evrov. Koliko znanja in opreme je potrebno, da se užitek ne konča z reševanjem? Pa so turni smučarji zaželeni povsod?
17:48
21. 3. 2026 - Učinek ali blef?
Od deset do tisoč evrov za led masko, ki naj bi gladila gube in pomladila kožo. Oglašujejo jih vplivnice, pa sploh delujejo? Kje se konča stroka in kje se začne industrija lepote?
18:04
14. 3. 2026 - Pasja (ne)kultura
Samo v Ljubljani je 26 tisoč psov, iztrebki pogosto ostanejo na tleh. Nadaljuje se sprehajanje brez povodcev, prepoved verig pa prinaša nove klice zavetiščem. Kam z živalmi, ko lastniki obupajo?
18:16
28. 2. 2026 - Se prihodnost otrok začne pri ...
Imamo podatke, kartone, meritve. Slovenci smo športna velesila, a je vsak četrti otrok pretežak, slabo držo imajo že v prvem razredu. Ustvarjamo prvake ali izgubljamo generacijo?
18:38
21. 2. 2026 - Kaj pojemo z embalažo?
V plastiki je 16.000 snovi, četrtina je toksičnih. Zakaj riža ne kuhamo v vrečki, kisle hrane ne zavijamo v aluminijasto folijo, toplih jedi ne dajemo v plastične posode? Katera embalaža je najvarnejša?
19:04
14. 2. 2026 - Loterija: igra milijonov
Pri igranju dvakrat na teden bi za približno 90-odstotno možnost zadetka potrebovali okoli 160 tisoč let. Kaj žene 80 odstotkov odraslih Slovencev, da kupujejo loterijske srečke?
17:52
7. 2. 2026 -Smučanje kot luksuz?
Vozovnice, oprema, prevoz, hrana. Vsaj sto evrov na osebo za smučarski dan. Zakaj tako visoki stroški? Bili smo na slovenskem in avstrijskem smučišču. Kakšne so razlike, kakšne prednosti?
19:11
31. 1. 2026 - Zakaj vse bolj jemo procesirano?
Koliko predelane hrane pojemo? Katera je zdravju najbolj škodljiva? Analizirali smo kosmiče in jogurte. Kaj so pokazali rezultati? In koga proizvajalci napogosteje targetirajo?
18:43
24. 1. 2026 - Kaos v krožiščih
Krožišča, uvozi, izvozi in križišča so točke, kjer vozniki množično delajo napake in se jezijo nad novimi prometnimi rešitvami. So te ureditve res logične in dejansko prispevajo k večji prometni varnosti?
19:06
17. 1. 2026 - Kranjska: pravila in praksa
Kranjska klobasa je zaščitena slovenska posebnost, ki ima celo svoj urad. Kaj natančno mora vsebovati? So vse klobase, ki jih kupujemo, res kranjske?
20:03
10. 1. 2025 - Spregledani nadarjeni otroci
Ko je Žan osvajal svetovne zlate medalje iz astronomije, je Računsko sodišče opozorilo, da država nima sistema za nadarjene. Zakaj pet let kasneje še vedno nimamo učinkovite strategije?