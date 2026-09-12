24UR INŠPEKTOR - 2026 - 12. 9. 2026 - Zatočišče ali brezplačen hotel?

24UR INŠPEKTOR 63646778 2026 Sezona: 2026

Preživeli smo viharno noč v bivaku pod Skuto. Zakaj se zatočišča v sili spreminjajo v brezplačna prenočišča za pohodnike? Zakaj so bivaki vse bolj polni, kdo jih uporablja in kdo za seboj pušča smeti?