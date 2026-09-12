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24UR INŠPEKTOR

2026 Epizoda 0

Preživeli smo viharno noč v bivaku pod Skuto. Zakaj se zatočišča v sili spreminjajo v brezplačna prenočišča za pohodnike? Zakaj so bivaki vse bolj polni, kdo jih uporablja in kdo za seboj pušča smeti?

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18:12
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 12. 9. 2026 - Zatočišče ali brezplačen hotel?

12. 9. 2026 - Zatočišče ali brezplačen hotel?

Preživeli smo viharno noč v bivaku pod Skuto. Zakaj se zatočišča v sili spreminjajo v brezplačna prenočišča za pohodnike? Zakaj so bivaki vse bolj polni, kdo jih uporablja in kdo za seboj pušča smeti?
17:56
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 5. 9. 2026 - Noč z lovcem na tune

5. 9. 2026 - Noč z lovcem na tune

Preživeli smo noč na lovu za modroplavuto tuno. Kako zahtevno je bilo? Medtem se ribiči vračajo z vse skromnejšim ulovom. Kaj še živi v Jadranu, kaj izginja? Bomo ribe le še gojili?
18:03
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 29. 8. 2026 - Draginja zaradi suše?

29. 8. 2026 - Draginja zaradi suše?

Vročina, suše, poplave, toča. Hrana bo dražja, pa je bo sploh dovolj? Namakamo premalo, vodni zadrževalniki so neizkoriščeni. Zakaj zamujamo s prilagoditvami? Bo tudi elektrika dražja?
18:12
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 22. 8. 2026 - Mesto brez domačinov? 

22. 8. 2026 - Mesto brez domačinov? 

Turisti polnijo središče Ljubljane, stanovanja postajajo nastanitve, domačini se umikajo. Koliko turizma mesto še prenese? Zakaj nočemo po poti Benetk?
18:05
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 15.8.2026 - Trgatev in spremembe: cena prilagajanja

15.8.2026 - Trgatev in spremembe: cena ...

Toča, pozeba, suša. Trgatev je pod udarom podnebnih sprememb. Se sistem prilagaja - ali ceno nosijo le vinogradniki? 
17:24
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 8. 8. 2026 - Je šola res brezplačna?

8. 8. 2026 - Je šola res brezplačna?

Starši plačujejo delovne zvezke, izbirne vsebine, izlete, prevoze, tečaje, valete – stroški pa se med šolami močno razlikujejo. Koliko dejansko prispeva država in kaj vse plačujemo sami?
17:48
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 1. 8. 2026 - Zakaj (spet) vlagamo?

1. 8. 2026 - Zakaj (spet) vlagamo?

Vložene kumarice so najbolj prodajan artikel, domače pa najbolj cenjene. Zakaj je vlaganje postalo trend? Koliko prihranimo? In kako začeti?
18:06
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 25. 7. 2026 - Marmelade

25. 7. 2026 - Marmelade

Od butičnih do industrijskih, od sladkih do slanih. Kakšne so razlike med marmeladami, džemi in namazi? Koliko je v kozarcu sadja, koliko sladkorja? Kaj izbrati za zajtrk, kaj za kulinarični presežek?
17:13
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 18. 7. 2026 - Zeleni milijoni

18. 7. 2026 - Zeleni milijoni

Stotine milijonov evrov za električna vozila, sončne elektrarne, prenove stavb. Zakaj največ koristi občutijo tisti, ki si naložbe lahko privoščijo? Kdo na zelenem prehodu ustvarja največje dobičke?
17:35
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 11. 7. 2026 - Kdo vodi berače?

11. 7. 2026 - Kdo vodi berače?

Policija opozarja na porast beračenja. Kaj se dogaja na ljubljanskih ulicah? Kdo prosi za denar? Stoji za njimi organizirano izkoriščanje? Je beračenje kaznivo? Kako ga ustaviti?
18:17
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 4. 7. 2026 - Vojna za parkirišča

4. 7. 2026 - Vojna za parkirišča

Referendum, dražje parkiranje in vse manj prostih mest. V Ljubljani, Celju in Mariboru se krešejo interesi stanovalcev, voznikov in občin. Zakaj bodo spremembe navad parkiranja neizogibne?
17:31
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 27. 6. 2026 - Študentsko delo se splača

27. 6. 2026 - Študentsko delo se splača

Študentsko delo je bolje plačano kot kdaj prej. Urna postavka je prvič presegla 10 evrov bruto. Koliko zaslužijo, zakaj delajo: za študij, bivanje, izkušnje, potovanja? Kaj pravijo študentje in delodajalci?
18:00
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 20. 6. 2026 - Do prepovedane vsebine v nekaj minutah

20. 6. 2026 - Do prepovedane vsebine v nekaj ...

Naredili smo eksperiment in učencem dali prazne telefone. Snapchat, Instagram in TikTok so namestili v nekaj minutah, tudi mlajši od 13 let. Kdo sploh nadzira dostop? Ali prepovedi sploh delujejo?
17:54
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 13. 6. 2026 - Odstrel medveda: masaker ali nuja?

13. 6. 2026 - Odstrel medveda: masaker ali nuja?

Vrhovno sodišče še vedno ni odločilo o odstrelu 206 medvedov. Stroka in nevladniki vztrajajo vsak pri svojem, konflikti na terenu ostajajo. Kaj to pomeni za ljudi, ki živijo ob gozdu?
18:09
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 6. 6. 2026 - Kdo plača zaplete?

6. 6. 2026 - Kdo plača zaplete?

Evropejci potujemo več kot kadarkoli. Dopusti so dražji, odpovedi letov pogostejše. Kako na pot, da vas ne ustavijo zapleti, vračanje in dodatni stroški? Je zavarovanje sploh dovolj? 
17:08
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 23. 5. 2026 - Muharjenje: zlata jama ali zaprti raj?

23. 5. 2026 - Muharjenje: zlata jama ali zaprti ...

Soča, Unica, Sava Bohinjka. Slovenija je za muharje svetovna destinacij. Za tri dni ribolova je treba odšteti tudi do 4500 evrov. Se zavedamo, da lahko ribja populacija hitro izgine? Kdo jo bo zaščitil? 
17:38
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 16. 5. 2026 - Motoristi v prometu

16. 5. 2026 - Motoristi v prometu

V Sloveniji je registriranih več kot 180 tisoč motorjev. Pa infrastruktura temu sledi? Nesreč je vse več, lani je umrlo 26 motoristov. Se zavedajo, da so najranljivejši udeleženci v prometu?
18:09
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 9. 5. 2026 - Se spreminjamo v vesoljce?

9. 5. 2026 - Se spreminjamo v vesoljce?

Premalo gibanja, telefoni, nepravilna prehrana - človeštvo je vse bolj bolno, a dolgoživo. Kakšne bodo prihodnje generacije? Bomo manj inteligentni in bomo kmalu izbirali gensko zasnovo otrok?
18:10
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 2. 5. 2026 - Šamanstvo ali šarlatanstvo?

2. 5. 2026 - Šamanstvo ali šarlatanstvo?

Tudi v Sloveniji obrede s psihedeliki - ajavasko, bufom, chango - vodijo samooklicani zdravilci in šamani. Kako hude posledice lahko imajo obredi brez nadzora? Kdaj šamanstvo postane šarlatanstvo?
18:17
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 25. 4. 2026 - Užitno ali strupeno? 

25. 4. 2026 - Užitno ali strupeno? 

Samo to pomlad množična zastrupitev prvošolčkov s tiso, pa dva umrla zaradi zamenjave čemaža. Nabiralništvo je vse bolj priljubljeno, a so lahko napačen list, napačna količina ali napačna priprava, usodni. Kako prepoznati divje rastline?
17:20
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 18. 4. 2026 - Ugriz s posledicami

18. 4. 2026 - Ugriz s posledicami

Klopi so vse bližje ljudem, tudi na vrtu, ne le v gozdu, ko gremo na sprehod, po čemaž, gobe. Kako nevarni so klopi pri nas in kako hude so posledice ugriza? Zakaj je cepljena le petina prebivalstva?
16:27
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 11. 4. 2026 - Ko se vse podraži 

11. 4. 2026 - Ko se vse podraži 

Gorivo, gnojila in logistika dražijo vsak izdelek. Hrana se je v petih letih podražila za več kot tretjino. Koliko bo stala osnovna košarica? Kako bo ukrepala vlada? In kdo bo zlom v verigi prvi občutil? 
18:34
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 4. 4. 2026 - Kdo služi na kruhu?

4. 4. 2026 - Kdo služi na kruhu?

Kruh, povprečen Slovenec ga poje 27 kilogramov letno, se je v petih letih podražil za 62 odstotkov. Na čigav račun? Kako se razlikujeta domač in industrijski? Pa tudi, ali res redi?
18:17
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 28. 3. 2026 - Med užitkom in zdrsom

28. 3. 2026 - Med užitkom in zdrsom

Turno smučanje doživlja razcvet, oprema stane vsaj dva tisoč evrov. Koliko znanja in opreme je potrebno, da se užitek ne konča z reševanjem? Pa so turni smučarji zaželeni povsod? 
17:48
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 21. 3. 2026 - Učinek ali blef?

21. 3. 2026 - Učinek ali blef?

Od deset do tisoč evrov za led masko, ki naj bi gladila gube in pomladila kožo. Oglašujejo jih vplivnice, pa sploh delujejo? Kje se konča stroka in kje se začne industrija lepote?
18:04
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 14. 3. 2026 - Pasja (ne)kultura

14. 3. 2026 - Pasja (ne)kultura

Samo v Ljubljani je 26 tisoč psov, iztrebki pogosto ostanejo na tleh. Nadaljuje se sprehajanje brez povodcev, prepoved verig pa prinaša nove klice zavetiščem. Kam z živalmi, ko lastniki obupajo?
18:16
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 28. 2. 2026 - Se prihodnost otrok začne pri športni vzgoji?

28. 2. 2026 - Se prihodnost otrok začne pri ...

Imamo podatke, kartone, meritve. Slovenci smo športna velesila, a je vsak četrti otrok pretežak, slabo držo imajo že v prvem razredu. Ustvarjamo prvake ali izgubljamo generacijo?
18:38
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 21. 2. 2026 - Kaj pojemo z embalažo?

21. 2. 2026 - Kaj pojemo z embalažo?

V plastiki je 16.000 snovi, četrtina je toksičnih. Zakaj riža ne kuhamo v vrečki, kisle hrane ne zavijamo v aluminijasto folijo, toplih jedi ne dajemo v plastične posode? Katera embalaža je najvarnejša?
19:04
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 14. 2. 2026 - Loterija: igra milijonov

14. 2. 2026 - Loterija: igra milijonov

Pri igranju dvakrat na teden bi za približno 90-odstotno možnost zadetka potrebovali okoli 160 tisoč let. Kaj žene 80 odstotkov odraslih Slovencev, da kupujejo loterijske srečke?
17:52
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 7. 2. 2026 -Smučanje kot luksuz?

7. 2. 2026 -Smučanje kot luksuz?

Vozovnice, oprema, prevoz, hrana. Vsaj sto evrov na osebo za smučarski dan. Zakaj tako visoki stroški? Bili smo na slovenskem in avstrijskem smučišču. Kakšne so razlike, kakšne prednosti?
19:11
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 31. 1. 2026 - Zakaj vse bolj jemo procesirano?

31. 1. 2026 - Zakaj vse bolj jemo procesirano?

Koliko predelane hrane pojemo? Katera je zdravju najbolj škodljiva? Analizirali smo kosmiče in jogurte. Kaj so pokazali rezultati? In koga proizvajalci napogosteje targetirajo?
18:43
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 24. 1. 2026 - Kaos v krožiščih

24. 1. 2026 - Kaos v krožiščih

Krožišča, uvozi, izvozi in križišča so točke, kjer vozniki množično delajo napake in se jezijo nad novimi prometnimi rešitvami. So te ureditve res logične in dejansko prispevajo k večji prometni varnosti?
19:06
24UR INŠPEKTOR - 2026

17. 1. 2026 - Kranjska: pravila in praksa

Kranjska klobasa je zaščitena slovenska posebnost, ki ima celo svoj urad. Kaj natančno mora vsebovati? So vse klobase, ki jih kupujemo, res kranjske?
20:03
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 10. 1. 2025 - Spregledani nadarjeni otroci

10. 1. 2025 - Spregledani nadarjeni otroci

Ko je Žan osvajal svetovne zlate medalje iz astronomije, je Računsko sodišče opozorilo, da država nima sistema za nadarjene. Zakaj pet let kasneje še vedno nimamo učinkovite strategije?
18:25
24UR INŠPEKTOR - 2026 - 3. 1. 2026 - Ure čakanja na prevoz

3. 1. 2026 - Ure čakanja na prevoz

Z nenujnimi prevozi se vsako leto prepelje 125 tisoč bolnikov. Marsikdo na prevoz domov čaka pet, šest ur, pogosto na hodnikih bolnišnic. Kako je to sploh mogoče? Kdo in kako zlorablja sistem?

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