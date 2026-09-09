24UR POPOLDNE
Dostopno še 3 dni
Je popoldanska informativna oddaja, ki na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do poldneva najaktualnejše novice dneva. Podane so informacije z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremenska napoved.Prikaži več
2026Je popoldanska informativna oddaja, ki na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do poldneva najaktualnejše novice dneva. Podane so informacije z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremenska napoved.Žanr: InformativniDržava: Slovenija