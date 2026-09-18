24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

24UR POPOLDNE
Dostopno še 29 dni
24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi PucerPrikaži več
2026Je popoldanska informativna oddaja, ki na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do poldneva najaktualnejše novice dneva. Podane so informacije z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremenska napoved.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
23:17
Petek, 18. 9. 2026
24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 29 dni
23:28
Četrtek, 10. 9. 2026
24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 21 dni