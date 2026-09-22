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24UR POPOLDNE

2026 Epizoda 0

Je popoldanska informativna oddaja, ki na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do poldneva najaktualnejše novice dneva. Podane so informacije z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremenska napoved.

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Dostopno še 29 dni

  • 2026

23:03
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

Dostopno še 29 dni
9:36
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 20. 9. 2026

Nedelja, 20. 9. 2026

24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 28 dni
9:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 19. 9. 2026

Sobota, 19. 9. 2026

Dostopno še 27 dni
23:17
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

Dostopno še 26 dni
23:09
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

Dostopno še 25 dni
23:22
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

Dostopno še 24 dni
23:07
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

Dostopno še 23 dni
23:05
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

Dostopno še 22 dni
9:09
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 13. 9. 2026

Nedelja, 13. 9. 2026

Dostopno še 21 dni
8:40
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 12. 9. 2026

Sobota, 12. 9. 2026

Dostopno še 20 dni
23:10
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

Dostopno še 19 dni
23:28
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 18 dni
23:13
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

Dostopno še 17 dni
23:06
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 8. 9. 2026

Torek, 8. 9. 2026

Dostopno še 16 dni
23:04
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

Dostopno še 15 dni
9:10
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 6. 9. 2026

Nedelja, 6. 9. 2026

Dostopno še 14 dni
9:50
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 5. 9. 2026

Sobota, 5. 9. 2026

Dostopno še 13 dni
23:24
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

Dostopno še 12 dni
23:08
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

Dostopno še 11 dni
23:16
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

Dostopno še 10 dni
23:06
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

Dostopno še 9 dni
23:06
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 31. 8. 2026

Ponedeljek, 31. 8. 2026

Dostopno še 8 dni
10:10
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 30. 8. 2026

Nedelja, 30. 8. 2026

Dostopno še 7 dni
9:20
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 29. 8. 2026

Sobota, 29. 8. 2026

Dostopno še 6 dni
23:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 28. 8. 2026

Petek, 28. 8. 2026

Dostopno še 5 dni
23:01
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 27. 8. 2026

Četrtek, 27. 8. 2026

Dostopno še 4 dni
23:17
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 26. 8. 2026

Sreda, 26. 8. 2026

Dostopno še 3 dni
23:41
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 25. 8. 2026

Torek, 25. 8. 2026

Dostopno še 2 dni
23:09
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 24. 8. 2026

Ponedeljek, 24. 8. 2026

Dostopno še en dan
9:48
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 23. 8. 2026

Nedelja, 23. 8. 2026

Dostopno le še danes

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