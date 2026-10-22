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24UR POPOLDNE

2026 Epizoda 294

Je popoldanska informativna oddaja, ki na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do poldneva najaktualnejše novice dneva. Podane so informacije z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremenska napoved.

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Dostopno še 29 dni
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  • 2026

23:07
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

Dostopno še 29 dni
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23:19
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 28 dni
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23:23
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

Dostopno še 27 dni
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9:58
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 18. 10. 2026

Nedelja, 18. 10. 2026

Dostopno še 26 dni
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10:25
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 17. 10. 2026

Sobota, 17. 10. 2026

Dostopno še 25 dni
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23:11
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

Dostopno še 24 dni
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23:09
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

Dostopno še 23 dni
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23:00
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še 22 dni
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23:04
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

Dostopno še 21 dni
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23:04
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

Dostopno še 20 dni
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9:51
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 11. 10. 2026

Nedelja, 11. 10. 2026

Dostopno še 19 dni
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9:17
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 10. 10. 2026

Sobota, 10. 10. 2026

Dostopno še 18 dni
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22:57
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

Dostopno še 17 dni
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23:24
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

Dostopno še 16 dni
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23:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

Dostopno še 15 dni
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23:14
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

Dostopno še 14 dni
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23:08
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
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8:16
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 4. 10. 2026

Nedelja, 4. 10. 2026

Dostopno še 12 dni
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9:12
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 3. 10. 2026

Sobota, 3. 10. 2026

Dostopno še 11 dni
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23:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

Dostopno še 10 dni
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23:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

Dostopno še 9 dni
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23:08
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

Dostopno še 8 dni
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23:03
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

Dostopno še 7 dni
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23:14
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

Dostopno še 6 dni
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9:18
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 27. 9. 2026

Nedelja, 27. 9. 2026

Dostopno še 5 dni
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9:37
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 26. 9. 2026

Sobota, 26. 9. 2026

Dostopno še 4 dni
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23:13
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

Dostopno še 3 dni
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23:01
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

Dostopno še 2 dni
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23:16
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

Dostopno še en dan
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22:53
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

Dostopno le še danes
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