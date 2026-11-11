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24UR POPOLDNE

2026 Epizoda 315

24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer

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Dostopno še 29 dni
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  • 2026

23:10
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 11. 11. 2026

Sreda, 11. 11. 2026

24UR popoldne je na programu vsak dan in poteka v živo iz osrednjega studia POP TV. Oddaja na kratek, zgoščen in dinamičen način ponuja do takrat najaktualnejše novice dneva z različnih področij življenja: politike, gospodarstva, kronike, športa in vremensko napoved. Voditelji: Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 29 dni
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23:11
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 10. 11. 2026

Torek, 10. 11. 2026

Dostopno še 28 dni
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23:07
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 9. 11. 2026

Ponedeljek, 9. 11. 2026

Dostopno še 27 dni
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4:54
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 8. 11. 2026

Nedelja, 8. 11. 2026

Dostopno še 26 dni
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9:58
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 7. 11. 2026

Sobota, 7. 11. 2026

Dostopno še 25 dni
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23:27
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 6. 11. 2026

Petek, 6. 11. 2026

Dostopno še 24 dni
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23:21
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 5. 11. 2026

Četrtek, 5. 11. 2026

Dostopno še 23 dni
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23:00
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 4. 11. 2026

Sreda, 4. 11. 2026

Dostopno še 22 dni
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23:23
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 3. 11. 2026

Torek, 3. 11. 2026

Dostopno še 21 dni
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23:55
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 2. 11. 2026

Ponedeljek, 2. 11. 2026

Dostopno še 20 dni
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10:21
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 1. 11. 2026

Nedelja, 1. 11. 2026

Dostopno še 19 dni
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9:59
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 31. 10. 2026

Sobota, 31. 10. 2026

Dostopno še 18 dni
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23:10
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

Dostopno še 17 dni
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23:01
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

Dostopno še 16 dni
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23:00
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

Dostopno še 15 dni
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23:07
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
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8:57
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 25. 10. 2026

Nedelja, 25. 10. 2026

Dostopno še 12 dni
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8:59
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 24. 10. 2026

Sobota, 24. 10. 2026

Dostopno še 11 dni
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23:02
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

Dostopno še 10 dni
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23:08
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

Dostopno še 9 dni
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23:07
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

Dostopno še 8 dni
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23:19
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 7 dni
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23:23
24UR POPOLDNE - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

Dostopno še 6 dni
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9:58
24UR POPOLDNE - 2026 - Nedelja, 18. 10. 2026

Nedelja, 18. 10. 2026

Dostopno še 5 dni
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10:25
24UR POPOLDNE - 2026 - Sobota, 17. 10. 2026

Sobota, 17. 10. 2026

Dostopno še 4 dni
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23:11
24UR POPOLDNE - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

Dostopno še 3 dni
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23:09
24UR POPOLDNE - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

Dostopno še 2 dni
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23:00
24UR POPOLDNE - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še en dan
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23:04
24UR POPOLDNE - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

Dostopno le še danes
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