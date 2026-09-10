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24UR ZVEČER

2026 Št. epizod: 22

Je večerna informativna oddaja, ki na zgoščen in atraktiven način podaja najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. Voditelj 24UR zvečer je Uroš Slak.

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Informativno

  • 2026

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