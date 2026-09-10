24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 12. 8. 2026

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24UR ZVEČER

2026 Epizoda 160

Je večerna informativna oddaja, ki na zgoščen in atraktiven način podaja najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. Voditelj 24UR zvečer je Uroš Slak.

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Dostopno še en dan

  • 2026

49:51
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak
Dostopno še 29 dni
49:27
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 8. 9. 2026

Torek, 8. 9. 2026

Dostopno še 28 dni
47:39
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

Dostopno še 27 dni
27:21
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

Dostopno še 24 dni
51:35
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

Dostopno še 23 dni
51:37
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

Dostopno še 22 dni
44:52
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

Dostopno še 21 dni
44:13
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 31. 8. 2026

Ponedeljek, 31. 8. 2026

Dostopno še 20 dni
28:01
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 28. 8. 2026

Petek, 28. 8. 2026

Dostopno še 17 dni
32:21
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 27. 8. 2026

Četrtek, 27. 8. 2026

Dostopno še 16 dni
27:44
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 26. 8. 2026

Sreda, 26. 8. 2026

Dostopno še 15 dni
26:19
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 25. 8. 2026

Torek, 25. 8. 2026

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak
Dostopno še 14 dni
22:25
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 24. 8. 2026

Ponedeljek, 24. 8. 2026

Dostopno še 13 dni
27:24
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 21. 8. 2026

Petek, 21. 8. 2026

Dostopno še 10 dni
24:11
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 20. 8. 2026

Četrtek, 20. 8. 2026

Dostopno še 9 dni
30:41
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 19. 8. 2026

Sreda, 19. 8. 2026

Dostopno še 8 dni
31:38
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 18. 8. 2026

Torek, 18. 8. 2026

Dostopno še 7 dni
30:23
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 17. 8. 2026

Ponedeljek, 17. 8. 2026

Dostopno še 6 dni
27:45
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 14. 8. 2026

Petek, 14. 8. 2026

Dostopno še 3 dni
29:43
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 13. 8. 2026

Četrtek, 13. 8. 2026

Dostopno še 2 dni
25:46
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 12. 8. 2026

Sreda, 12. 8. 2026

Dostopno še en dan
24:58
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 11. 8. 2026

Torek, 11. 8. 2026

Dostopno le še danes

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