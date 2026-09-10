24UR ZVEČER
Dostopno še 23 dni
Je večerna informativna oddaja, ki na zgoščen in atraktiven način podaja najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. Voditelj 24UR zvečer je Uroš Slak.Prikaži več
2026Je večerna informativna oddaja, ki na zgoščen in atraktiven način podaja najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. Voditelj 24UR zvečer je Uroš Slak.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
26:19
Torek, 25. 8. 2026
Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak
Dostopno še 14 dni