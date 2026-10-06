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24UR ZVEČER

2026 Epizoda 199

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak

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Dostopno še 29 dni

  • 2026

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