24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

2026 Epizoda 212

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak

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