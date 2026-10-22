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24UR ZVEČER

2026 Epizoda 212

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak

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Dostopno še 29 dni
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  • 2026

42:37
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

Informativna oddaja 24UR zvečer je na programu vsak delovnik od ponedeljka do petka. Oddaja vsebinsko nadgrajuje osrednjih 24UR. V njej so na atraktiven način podane najpomembnejše novice in zgodbe dneva, obogatene s pregledom zadnjih, najnovejših večernih domačih in tujih dogodkov. 24UR zvečer ponuja vsebinsko, vizualno bogat in sodoben vpogled v dogajanje dneva. Voditelj: Uroš Slak
Dostopno še 29 dni
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44:13
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

Dostopno še 28 dni
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43:07
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 27 dni
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44:15
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

Dostopno še 26 dni
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27:00
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

Dostopno še 23 dni
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44:15
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

Dostopno še 22 dni
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39:28
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še 21 dni
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40:04
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

Dostopno še 20 dni
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40:26
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

Dostopno še 19 dni
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26:02
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

Dostopno še 16 dni
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48:35
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

Dostopno še 15 dni
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43:52
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

Dostopno še 14 dni
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39:17
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
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43:46
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

Dostopno še 12 dni
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27:13
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

Dostopno še 9 dni
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44:43
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

Dostopno še 8 dni
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41:33
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

Dostopno še 7 dni
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41:02
24UR ZVEČER - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

Dostopno še 6 dni
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41:22
24UR ZVEČER - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

Dostopno še 5 dni
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24:10
24UR ZVEČER - 2026 - Petek, 25. 9. 2026

Petek, 25. 9. 2026

Dostopno še 2 dni
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42:51
24UR ZVEČER - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

Dostopno še en dan
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40:03
24UR ZVEČER - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

Dostopno le še danes
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