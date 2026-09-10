24UR - 2026 - Sobota, 22. 8. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer

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