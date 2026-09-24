Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

24UR

2026 Epizoda 267

24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer

Prikaži več
Dostopno še 29 dni

  • 2026

57:58
24UR - 2026 - Četrtek, 24. 9. 2026

Četrtek, 24. 9. 2026

24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 29 dni
57:47
24UR - 2026 - Sreda, 23. 9. 2026

Sreda, 23. 9. 2026

Dostopno še 28 dni
57:52
24UR - 2026 - Torek, 22. 9. 2026

Torek, 22. 9. 2026

Dostopno še 27 dni
57:47
24UR - 2026 - Ponedeljek, 21. 9. 2026

Ponedeljek, 21. 9. 2026

Dostopno še 26 dni
58:10
24UR - 2026 - Nedelja, 20. 9. 2026

Nedelja, 20. 9. 2026

Dostopno še 25 dni
51:49
24UR - 2026 - Sobota, 19. 9. 2026

Sobota, 19. 9. 2026

Dostopno še 24 dni
58:37
24UR - 2026 - Petek, 18. 9. 2026

Petek, 18. 9. 2026

Dostopno še 23 dni
56:51
24UR - 2026 - Četrtek, 17. 9. 2026

Četrtek, 17. 9. 2026

Dostopno še 22 dni
1:00:26
24UR - 2026 - Sreda, 16. 9. 2026

Sreda, 16. 9. 2026

Dostopno še 21 dni
58:22
24UR - 2026 - Torek, 15. 9. 2026

Torek, 15. 9. 2026

Dostopno še 20 dni
1:00:33
24UR - 2026 - Ponedeljek, 14. 9. 2026

Ponedeljek, 14. 9. 2026

Dostopno še 19 dni
1:01:00
24UR - 2026 - Nedelja, 13. 9. 2026

Nedelja, 13. 9. 2026

Dostopno še 18 dni
52:26
24UR - 2026 - Sobota, 12. 9. 2026

Sobota, 12. 9. 2026

Dostopno še 17 dni
59:59
24UR - 2026 - Petek, 11. 9. 2026

Petek, 11. 9. 2026

Dostopno še 16 dni
1:00:08
24UR - 2026 - Četrtek, 10. 9. 2026

Četrtek, 10. 9. 2026

Dostopno še 15 dni
1:00:58
24UR - 2026 - Sreda, 9. 9. 2026

Sreda, 9. 9. 2026

Dostopno še 14 dni
1:04:42
24UR - 2026 - Torek, 8. 9. 2026

Torek, 8. 9. 2026

Dostopno še 13 dni
1:04:27
24UR - 2026 - Ponedeljek, 7. 9. 2026

Ponedeljek, 7. 9. 2026

Dostopno še 12 dni
57:02
24UR - 2026 - Nedelja, 6. 9. 2026

Nedelja, 6. 9. 2026

Dostopno še 11 dni
56:03
24UR - 2026 - Sobota, 5. 9. 2026

Sobota, 5. 9. 2026

Dostopno še 10 dni
1:01:57
24UR - 2026 - Petek, 4. 9. 2026

Petek, 4. 9. 2026

Dostopno še 9 dni
1:03:42
24UR - 2026 - Četrtek, 3. 9. 2026

Četrtek, 3. 9. 2026

Dostopno še 8 dni
1:03:40
24UR - 2026 - Sreda, 2. 9. 2026

Sreda, 2. 9. 2026

Dostopno še 7 dni
1:03:44
24UR - 2026 - Torek, 1. 9. 2026

Torek, 1. 9. 2026

Dostopno še 6 dni
1:05:01
24UR - 2026 - Ponedeljek, 31. 8. 2026

Ponedeljek, 31. 8. 2026

Dostopno še 5 dni
57:38
24UR - 2026 - Nedelja, 30. 8. 2026

Nedelja, 30. 8. 2026

Dostopno še 4 dni
58:58
24UR - 2026 - Sobota, 29. 8. 2026

Sobota, 29. 8. 2026

Dostopno še 3 dni
1:02:08
24UR - 2026 - Petek, 28. 8. 2026

Petek, 28. 8. 2026

Dostopno še 2 dni
59:40
24UR - 2026 - Četrtek, 27. 8. 2026

Četrtek, 27. 8. 2026

Dostopno še en dan
58:35
24UR - 2026 - Sreda, 26. 8. 2026

Sreda, 26. 8. 2026

Dostopno le še danes

Podobne vsebine

24UR POPOLDNE
DEJSTVA
24UR ZVEČER
SVET
VIZITA
Vse najboljše novice
Nasmeh zdravju
DEJSTVA
24UR FOKUS
Pozor, snemamo
24UR FOKUS
Športne igre mladih
Dan najlepših sanj
Gostilna išče šefa
Planet akcija