24UR - 2026 - Nedelja, 27. 9. 2026

24UR
24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi PucerPrikaži več
2026Je vodilna osrednja dnevno-informativna oddaja v Sloveniji. Ponuja vsebinsko raznovrsten, dinamičen, atraktiven in celovit pregled novic dneva. Novice osrednjega dela so podkrepljene z gosti v studiu, javljanji novinarjev in dopisnikov s terena. Stalnice oddaje so v nadaljevanju vremenska napoved, ekskluziven pregled družabnih dogodkov in šport. Novice iz osrednjega studia POP TV podajajo voditeljski pari; Petra Kerčmar in Jani Muhič ter Darja Zgonc s sovoditeljem Edijem Pucerjem.Žanr: InformativniDržava: Slovenija