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24UR

2026 Epizoda 0

Je vodilna osrednja dnevno-informativna oddaja v Sloveniji. Ponuja vsebinsko raznovrsten, dinamičen, atraktiven in celovit pregled novic dneva. Novice osrednjega dela so podkrepljene z gosti v studiu, javljanji novinarjev in dopisnikov s terena. Stalnice oddaje so v nadaljevanju vremenska napoved, ekskluziven pregled družabnih dogodkov in šport. Novice iz osrednjega studia POP TV podajajo voditeljski pari; Petra Kerčmar in Jani Muhič ter Darja Zgonc s sovoditeljem Edijem Pucerjem.

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Dostopno še 29 dni

  • 2026

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