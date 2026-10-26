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24UR

2026 Epizoda 299

24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer

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  • 2026

59:58
24UR - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

24UR je na programu vsak dan ob 18.55. Z dinamičnim pristopom, voditeljskimi pari, novimi idejami in atraktivno podobo, ki omogoča vsebinsko bogato podajo novic, je dnevno najbolj gledana osrednja informativna oddaja v Sloveniji. Poleg rednih rubrik najaktualnejše novice dneva zajemajo tudi vremensko napoved, družabno kroniko in šport. Voditelji: Petra Kerčmar in Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer
Dostopno še 29 dni
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1:01:17
24UR - 2026 - Nedelja, 25. 10. 2026

Nedelja, 25. 10. 2026

Dostopno še 28 dni
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53:31
24UR - 2026 - Sobota, 24. 10. 2026

Sobota, 24. 10. 2026

Dostopno še 27 dni
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58:27
24UR - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

Dostopno še 26 dni
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58:18
24UR - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

Dostopno še 25 dni
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57:16
24UR - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

Dostopno še 24 dni
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59:20
24UR - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 23 dni
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57:41
24UR - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

Dostopno še 22 dni
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58:28
24UR - 2026 - Nedelja, 18. 10. 2026

Nedelja, 18. 10. 2026

Dostopno še 21 dni
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53:19
24UR - 2026 - Sobota, 17. 10. 2026

Sobota, 17. 10. 2026

Dostopno še 20 dni
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1:01:25
24UR - 2026 - Petek, 16. 10. 2026

Petek, 16. 10. 2026

Dostopno še 19 dni
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59:32
24UR - 2026 - Četrtek, 15. 10. 2026

Četrtek, 15. 10. 2026

Dostopno še 18 dni
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1:01:00
24UR - 2026 - Sreda, 14. 10. 2026

Sreda, 14. 10. 2026

Dostopno še 17 dni
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59:08
24UR - 2026 - Torek, 13. 10. 2026

Torek, 13. 10. 2026

Dostopno še 16 dni
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1:00:52
24UR - 2026 - Ponedeljek, 12. 10. 2026

Ponedeljek, 12. 10. 2026

Dostopno še 15 dni
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1:05:04
24UR - 2026 - Nedelja, 11. 10. 2026

Nedelja, 11. 10. 2026

Dostopno še 14 dni
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51:22
24UR - 2026 - Sobota, 10. 10. 2026

Sobota, 10. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
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57:03
24UR - 2026 - Petek, 9. 10. 2026

Petek, 9. 10. 2026

Dostopno še 12 dni
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59:54
24UR - 2026 - Četrtek, 8. 10. 2026

Četrtek, 8. 10. 2026

Dostopno še 11 dni
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59:06
24UR - 2026 - Sreda, 7. 10. 2026

Sreda, 7. 10. 2026

Dostopno še 10 dni
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1:00:45
24UR - 2026 - Torek, 6. 10. 2026

Torek, 6. 10. 2026

Dostopno še 9 dni
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1:00:52
24UR - 2026 - Ponedeljek, 5. 10. 2026

Ponedeljek, 5. 10. 2026

Dostopno še 8 dni
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1:00:22
24UR - 2026 - Nedelja, 4. 10. 2026

Nedelja, 4. 10. 2026

Dostopno še 7 dni
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53:46
24UR - 2026 - Sobota, 3. 10. 2026

Sobota, 3. 10. 2026

Dostopno še 6 dni
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59:27
24UR - 2026 - Petek, 2. 10. 2026

Petek, 2. 10. 2026

Dostopno še 5 dni
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58:57
24UR - 2026 - Četrtek, 1. 10. 2026

Četrtek, 1. 10. 2026

Dostopno še 4 dni
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58:28
24UR - 2026 - Sreda, 30. 9. 2026

Sreda, 30. 9. 2026

Dostopno še 3 dni
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58:26
24UR - 2026 - Torek, 29. 9. 2026

Torek, 29. 9. 2026

Dostopno še 2 dni
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57:23
24UR - 2026 - Ponedeljek, 28. 9. 2026

Ponedeljek, 28. 9. 2026

Dostopno še en dan
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1:01:09
24UR - 2026 - Nedelja, 27. 9. 2026

Nedelja, 27. 9. 2026

Dostopno le še danes
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