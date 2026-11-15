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24UR

2026 Epizoda 0

Je vodilna osrednja dnevno-informativna oddaja v Sloveniji. Ponuja vsebinsko raznovrsten, dinamičen, atraktiven in celovit pregled novic dneva. Novice osrednjega dela so podkrepljene z gosti v studiu, javljanji novinarjev in dopisnikov s terena. Stalnice oddaje so v nadaljevanju vremenska napoved, ekskluziven pregled družabnih dogodkov in šport. Novice iz osrednjega studia POP TV podajajo voditeljski pari; Petra Kerčmar in Jani Muhič ter Darja Zgonc s sovoditeljem Edijem Pucerjem.

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  • 2026

22:53
24UR - 2026 - 15. 11. 2026

15. 11. 2026

Dostopno še 29 dni
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27:05
24UR - 2026 - 15. 11. 2026 - 2. del

15. 11. 2026 - 2. del

Slovenija odloča 2026: Lokalne volitve
Dostopno še 29 dni
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25:58
24UR - 2026 - 15. 11. 2026 - 1.del

15. 11. 2026 - 1.del

Slovenija odloča 2026: Lokalne volitve
Dostopno še 29 dni
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56:19
24UR - 2026 - Sobota, 14. 11. 2026

Sobota, 14. 11. 2026

Dostopno še 28 dni
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1:01:17
24UR - 2026 - Petek, 13. 11. 2026

Petek, 13. 11. 2026

Dostopno še 27 dni
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57:40
24UR - 2026 - Četrtek, 12. 11. 2026

Četrtek, 12. 11. 2026

Dostopno še 26 dni
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1:00:29
24UR - 2026 - Sreda, 11. 11. 2026

Sreda, 11. 11. 2026

Dostopno še 25 dni
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59:35
24UR - 2026 - Torek, 10. 11. 2026

Torek, 10. 11. 2026

Dostopno še 24 dni
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1:03:18
24UR - 2026 - Ponedeljek, 9. 11. 2026

Ponedeljek, 9. 11. 2026

Dostopno še 23 dni
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58:27
24UR - 2026 - Nedelja, 8. 11. 2026

Nedelja, 8. 11. 2026

Dostopno še 22 dni
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57:02
24UR - 2026 - Sobota, 7. 11. 2026

Sobota, 7. 11. 2026

Dostopno še 21 dni
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57:00
24UR - 2026 - Petek, 6. 11. 2026

Petek, 6. 11. 2026

Dostopno še 20 dni
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57:45
24UR - 2026 - Četrtek, 5. 11. 2026

Četrtek, 5. 11. 2026

Dostopno še 19 dni
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59:00
24UR - 2026 - Sreda, 4. 11. 2026

Sreda, 4. 11. 2026

Dostopno še 18 dni
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58:37
24UR - 2026 - Torek, 3. 11. 2026

Torek, 3. 11. 2026

Dostopno še 17 dni
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1:01:41
24UR - 2026 - Ponedeljek, 2. 11. 2026

Ponedeljek, 2. 11. 2026

Dostopno še 16 dni
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1:00:05
24UR - 2026 - Nedelja, 1. 11. 2026

Nedelja, 1. 11. 2026

Dostopno še 15 dni
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53:26
24UR - 2026 - Sobota, 31. 10. 2026

Sobota, 31. 10. 2026

Dostopno še 14 dni
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59:18
24UR - 2026 - Petek, 30. 10. 2026

Petek, 30. 10. 2026

Dostopno še 13 dni
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58:02
24UR - 2026 - Četrtek, 29. 10. 2026

Četrtek, 29. 10. 2026

Dostopno še 12 dni
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58:17
24UR - 2026 - Sreda, 28. 10. 2026

Sreda, 28. 10. 2026

Dostopno še 11 dni
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56:20
24UR - 2026 - Torek, 27. 10. 2026

Torek, 27. 10. 2026

Dostopno še 10 dni
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59:58
24UR - 2026 - Ponedeljek, 26. 10. 2026

Ponedeljek, 26. 10. 2026

Dostopno še 9 dni
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1:01:17
24UR - 2026 - Nedelja, 25. 10. 2026

Nedelja, 25. 10. 2026

Dostopno še 8 dni
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53:31
24UR - 2026 - Sobota, 24. 10. 2026

Sobota, 24. 10. 2026

Dostopno še 7 dni
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58:27
24UR - 2026 - Petek, 23. 10. 2026

Petek, 23. 10. 2026

Dostopno še 6 dni
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58:18
24UR - 2026 - Četrtek, 22. 10. 2026

Četrtek, 22. 10. 2026

Dostopno še 5 dni
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57:16
24UR - 2026 - Sreda, 21. 10. 2026

Sreda, 21. 10. 2026

Dostopno še 4 dni
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59:20
24UR - 2026 - Torek, 20. 10. 2026

Torek, 20. 10. 2026

Dostopno še 3 dni
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57:41
24UR - 2026 - Ponedeljek, 19. 10. 2026

Ponedeljek, 19. 10. 2026

Dostopno še 2 dni
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58:28
24UR - 2026 - Nedelja, 18. 10. 2026

Nedelja, 18. 10. 2026

Dostopno še en dan
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53:19
24UR - 2026 - Sobota, 17. 10. 2026

Sobota, 17. 10. 2026

Dostopno le še danes
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