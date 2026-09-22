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3. kolo državnega prvenstva

2026 Št. epizod: 4
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Pred nami je izjemno pomemben tekmovalni vikend za slovenski MMA! Slovenska borilna scena se seli v Škofjo Loko, kjer bo potekalo že 3. kolo Državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije.

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Tekmovanje Šport

  • 2026

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