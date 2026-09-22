3. kolo državnega prvenstva
Pred nami je izjemno pomemben tekmovalni vikend za slovenski MMA! Slovenska borilna scena se seli v Škofjo Loko, kjer bo potekalo že 3. kolo Državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije.Prikaži več
2026Pred nami je izjemno pomemben tekmovalni vikend za slovenski MMA! Slovenska borilna scena se seli v Škofjo Loko, kjer bo potekalo že 3. kolo Državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije.Žanr: Šport, MMADržava: Slovenija
50:43
Kategorija senior
19. 9. 2026 - Škofja Loka je bila prizorišče 3. kroga državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Najboljši slovenski borci v kategoriji Senior so se podali v kletko in se pomerili za zmago ter pomembne točke prvenstva. Oglejte si razburljive obračune in podoživite napeto dogajanje iz Škofje Loke.
1:43:06
Kategorija junior (77.1 kg)
19. 9. 2026 - V Škofji Loki je potekalo 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi tekmovalci v kategoriji Junior so se pomerili v napetih obračunih in iskali pot do zmage. Oglejte si celotno dogajanje ter podoživite borbe z državnega prvenstva.
30:04
Kategorija junior (-65.8 kg)
19. 9. 2026 - V Škofji Loki je potekalo 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi tekmovalci v kategoriji Junior so se pomerili v napetih obračunih in iskali pot do zmage. Oglejte si celotno dogajanje ter podoživite borbe z državnega prvenstva.