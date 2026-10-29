UEFA Liga prvakov - 4. krog

2026 Št. epizod: 2

Četrti krog UEFA Lige prvakov prinaša nova razburljiva obračuna. Barcelona bo pred domačimi navijači gostila Aston Villo, Leipzig pa se bo pomeril z Manchester Cityjem. V boju za napredovanje šteje vsaka točka, zato nas čaka napet nogometni večer.

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