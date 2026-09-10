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Portugalska liga Betclic - 4. krog

Portugalska liga Betclic - 4. krog , Liga Portugal Betclic

2026 Št. epizod: 3 Št. sezon: 2

Četrti krog portugalskega prvenstva prinaša nova zanimiva obračuna. Benfica se bo pred domačimi navijači pomerila z Estorilom, Porto pa čaka gostovanje pri Académicu. Kdo bo uspešnejši v boju za pomembne prvenstvene točke?

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Tekmovanje Šport
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