UEFA Liga prvakov - 5. krog
UEFA Liga prvakov - 5. krog , UEFA Liga prvakov
Peti krog UEFA Lige prvakov prinaša obračuna Real Madrid – PSV Eindhoven in PSG – Roma. Madridski in pariški zvezdniki bodo pred domačimi navijači iskali dragocene točke, gostje pa priložnost za odmeven uspeh. Kdo bo naredil korak bližje izločilnim bojem?Prikaži več
NapovednikUEFA Liga prvakov - 5. krogPeti krog UEFA Lige prvakov prinaša obračuna Real Madrid – PSV Eindhoven in PSG – Roma. Madridski in pariški zvezdniki bodo pred domačimi navijači iskali dragocene točke, gostje pa priložnost za odmeven uspeh. Kdo bo naredil korak bližje izločilnim bojem?Žanr: športDržava: Francija, Španija