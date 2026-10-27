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EHF Liga prvakov - skupinski del ,

2026/2027 Epizoda 0

21. 10. 2026 - Evropski rokometni večer je prinesel nov obračun v EHF Ligi prvakov. Na igrišču sta se pomerila danski Aalborg in Celje Pivovarna Laško, ki sta se podala v boj za pomembne točke v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega rokometnega obračuna.

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  • 2026/2027

1:37:34
EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - Aalborg - Celje Pivovarna Laško

Aalborg - Celje Pivovarna Laško

21. 10. 2026 - Evropski rokometni večer je prinesel nov obračun v EHF Ligi prvakov. Na igrišču sta se pomerila danski Aalborg in Celje Pivovarna Laško, ki sta se podala v boj za pomembne točke v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega rokometnega obračuna.
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1:54:30
EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - Celje Pivovarna Laško - PSG

Celje Pivovarna Laško - PSG

14. 10. 2026 - Rokometaše Celja Pivovarne Laško čaka prvi veliki spektakel v aktualni sezoni Lige prvakov. V dvorano Zlatorog prihaja zvezdniška zasedba Paris Saint-Germaina. Pivovarji želijo na krilih svojih navijačev Evropi pokazati, da jih še ne gre odpisati.
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1:33:24
EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - PSG - Celje Pivovarna Laško

PSG - Celje Pivovarna Laško

7. 10. 2026 - Igralce rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško po dveh pogumnih predstavah v Ligi prvakov čaka obračun s slovitim Paris Saint-Germainom. Lahko pivovarjem uspe veliko presenečenje?
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1:57:50
EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - Celje Pivovarna Laško - Aalborg

Celje Pivovarna Laško - Aalborg

17. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?
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1:56:22
EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - Zagreb - Celje Pivovarna Laško

Zagreb - Celje Pivovarna Laško

9. 9. 2026 - Rokometaši Celja Pivovarne Laško se vračajo med evropsko elito. Prvi krog skupinskega dela lige prvakov prinaša balkanski derbi z Zagrebom v hrvaški prestolnici. Cilji nekdanjih evropskih prvakov bodo tudi na mednarodnem odru spet najvišji.
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