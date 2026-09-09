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Portugalska liga Betclic - 4. krog

Portugalska liga Betclic - 4. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

29. 8. 2026 - Četrti krog portugalskega državnega prvenstva je v teku, v zadnjem dejanju sobotnega razporeda se na gostovanju v Viseuju proti domačemu Academicu meri vodilni Porto.

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