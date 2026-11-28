2026/2027 Epizoda 0

26. 11. 2026 – Odbojkarji ACH Volleyja so v ljubljanskem Tivoliju odigrali odločilno povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Nasproti jim je stala azerbajdžanska zasedba Hilasediči Baku, ki so jo Ljubljančani na prvi tekmi v gosteh premagali s 3:1. Oranžni zmaji so pred domačimi navijači lovili še drugo zmago in vstopnico med evropsko odbojkarsko elito.

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