CEV Liga prvakov , CEV
26. 11. 2026 – Odbojkarji ACH Volleyja so v ljubljanskem Tivoliju odigrali odločilno povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Nasproti jim je stala azerbajdžanska zasedba Hilasediči Baku, ki so jo Ljubljančani na prvi tekmi v gosteh premagali s 3:1. Oranžni zmaji so pred domačimi navijači lovili še drugo zmago in vstopnico med evropsko odbojkarsko elito.Prikaži več
2026/2027CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Slovenija, Azerbajdžan, Nizozemska