Orion Stars - ACH Volley

4. 11. 2026 - Evropski odbojkarski večer je na Nizozemskem prinesel prvi obračun 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Odbojkarji ACH Volleyja so se na gostovanju pomerili z nizozemskim prvakom Orion Stars in začeli boj za uvrstitev v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vse najzanimivejše trenutke evropskega obračuna.