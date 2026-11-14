CEV Liga prvakov , CEV
12. 11. 2026 - Evropski odbojkarski večer je v Ljubljani prinesel povratni obračun 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Odbojkarji ACH Volleyja so na domačem parketu gostili nizozemskega prvaka Orion Stars v boju za uvrstitev v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vse najzanimivejše trenutke obračuna iz Ljubljane.Prikaži več
2026/2027CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Slovenija, Nizozemska