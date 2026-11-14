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CEV Liga prvakov , CEV

2026/2027 Epizoda 0

12. 11. 2026 - Evropski odbojkarski večer je v Ljubljani prinesel povratni obračun 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Odbojkarji ACH Volleyja so na domačem parketu gostili nizozemskega prvaka Orion Stars v boju za uvrstitev v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vse najzanimivejše trenutke obračuna iz Ljubljane.

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