FNC 34 - 2026 - Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur

Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

FNC 34 , FNC

2026 Epizoda 0

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • 2026

20:54
FNC 34 - 2026 - Lom-Ali Eskiev vs Marko Bojković

Lom-Ali Eskiev vs Marko Bojković

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
13:13
FNC 34 - 2026 - Todorche Cvetkov vs Miljan Rovcanin

Todorche Cvetkov vs Miljan Rovcanin

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
17:24
FNC 34 - 2026 - Alen Amedovski vs Tato Primera

Alen Amedovski vs Tato Primera

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
31:01
FNC 34 - 2026 - Khanbulat Irisbiev vs Antonio Budimir

Khanbulat Irisbiev vs Antonio Budimir

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
24:22
FNC 34 - 2026 - Nemanja Nikolić vs Jivko Stoimenov

Nemanja Nikolić vs Jivko Stoimenov

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
16:53
FNC 34 - 2026 - Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur

Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
17:42
FNC 34 - 2026 - Nikola Đurđev vs Dino Starcevic

Nikola Đurđev vs Dino Starcevic

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
16:23
FNC 34 - 2026 - Kikadze Bondo vs Elias Erber

Kikadze Bondo vs Elias Erber

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
15:11
FNC 34 - 2026 - Marko Trajanovski vs Luka Lainović

Marko Trajanovski vs Luka Lainović

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
31:02
FNC 34 - 2026 - Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi

Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled
22:35
FNC 34 - 2026 - Daniela Aleksovska vs Asimenia Chatzopoulou

Daniela Aleksovska vs Asimenia Chatzopoulou

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se v kletki pomerila Daniela Aleksovska in Asimenia Chatzopoulou ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
Nadgradi paket za ogled

Podobne vsebine

FNC 32
FNC 26
FNC 30
FNC 28
WFC 30
FNC 29
FNC 25
Brave CF 108
Brave CF 103
FNC 27
WFC 29
FNC 33
RFN Warriors 1
FNC Vikings 1
Brave CF 100
Oglas