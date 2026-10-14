UEFA Liga prvakov - 2. krog
UEFA Liga prvakov - 2. krog , UEFA Liga prvakov
13. 10. 2026Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 2. krogDrugi krog Lige prvakov prinaša dva odmevna obračuna: Manchester United se pomeri z Atlético de Madridom, Paris Saint-Germain pa z Manchester Cityjem. Evropski velikani se borijo za pomembne točke v ligaškem delu tekmovanja.Žanr: Šport, NogometDržava: Španija
NapovednikUEFA Liga prvakov - 2. krogDrugi krog Lige prvakov prinaša dva odmevna obračuna: Manchester United se pomeri z Atlético de Madridom, Paris Saint-Germain pa z Manchester Cityjem. Evropski velikani se borijo za pomembne točke v ligaškem delu tekmovanja.Žanr: športDržava: Združeno kraljestvo