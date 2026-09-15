Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express
V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
1:37:22
1. oddaja
Devet parov v Kambodži začne 6000 kilometrov dolgo pustolovščino, na kateri imajo na voljo le en evro na dan. Brez telefonov, prevoza in prenočišč se morajo zanesti na svojo iznajdljivost in pomoč popolnih neznancev. Že prvi kilometri prinesejo težave z zemljevidi, sporazumevanjem in štopanjem. Kdo se bo najbolje znašel in osvojil prvi dragoceni amulet?