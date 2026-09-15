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Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express

2026 Št. epizod: 1

V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?

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Zabavno Tekmovanje Napeto Vznemirljivo
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  • Sezona 1

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Napovedniki

Azija Ekspres: Zmajeva pot S01
S1/E1
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  • Sezona 1