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Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express

Sezona 1 Epizoda 2

Zmagovalca prve dirke čaka zahtevna odločitev, saj morata izbrati par, ki se bo na pot podal zadnji. Nova etapa prinaša iskanje prenočišča, slabo vreme in vse več napetosti med tekmovalci. Napačne odločitve vodijo v izgubljene minute, prepire in celo solze, boj za dragoceni amulet pa postaja vse bolj napet. Kateri par se bo najbolje znašel?

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  • Sezona 1

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