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Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express

Sezona 1 Epizoda 3

Pari nadaljujejo pustolovščino po Kambodži, kjer jih po prvi noči pri domačinih čakajo novi izzivi in napeta dirka za amulet. Zmagovalni par si poleg prednosti pribori tudi pomembno odločitev, ki lahko prekriža načrte tekmecev. Med pari se medtem že sklepajo prva zavezništva in rojevajo taktike.

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  • Sezona 1

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