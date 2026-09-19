Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 5. oddaja

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Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express

Sezona 1 Epizoda 5

Par, ki je v zadnjem izzivu osvojil amulet, mora odločiti, kdo bo novo etapo začel zadnji. Njegova izbira med tekmovalci sproži ugibanja o tem, ali gre za premišljeno taktiko ali pa se za odločitvijo skriva kaj drugega.

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  • Sezona 1

1:37:22
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Devet parov v Kambodži začne 6000 kilometrov dolgo pustolovščino, na kateri imajo na voljo le en evro na dan. Brez telefonov, prevoza in prenočišč se morajo zanesti na svojo iznajdljivost in pomoč popolnih neznancev. Že prvi kilometri prinesejo težave z zemljevidi, sporazumevanjem in štopanjem. Kdo se bo najbolje znašel in osvojil prvi dragoceni amulet?
1:36:36
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Zmagovalca prve dirke čaka zahtevna odločitev, saj morata izbrati par, ki se bo na pot podal zadnji. Nova etapa prinaša iskanje prenočišča, slabo vreme in vse več napetosti med tekmovalci. Napačne odločitve vodijo v izgubljene minute, prepire in celo solze, boj za dragoceni amulet pa postaja vse bolj napet. Kateri par se bo najbolje znašel?
1:42:13
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Pari nadaljujejo pustolovščino po Kambodži, kjer jih po prvi noči pri domačinih čakajo novi izzivi in napeta dirka za amulet. Zmagovalni par si poleg prednosti pribori tudi pomembno odločitev, ki lahko prekriža načrte tekmecev. Med pari se medtem že sklepajo prva zavezništva in rojevajo taktike.
1:33:52
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Pari nadaljujejo dirko skozi podeželske predele Kambodže, kjer jih čakajo novi izzivi in srečanje s tradicionalnim načinom življenja. Po napetem boju za imuniteto se podajo v novo etapo, v kateri si želijo priboriti prednost in se izogniti izločitvi. Nepredvidljive naloge znova preizkusijo njihovo iznajdljivost in sodelovanje.
1:45:40
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

Par, ki je v zadnjem izzivu osvojil amulet, mora odločiti, kdo bo novo etapo začel zadnji. Njegova izbira med tekmovalci sproži ugibanja o tem, ali gre za premišljeno taktiko ali pa se za odločitvijo skriva kaj drugega.

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  • Sezona 1