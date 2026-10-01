Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 11. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express
Tekmovalce čaka zadnji teden v Kambodži, zato se bodo še globlje podali v njeno kulturo in spoznali tudi lokalno kulinariko. Ob omembi hrane nekateri že komaj čakajo na nove okuse, druge pa zajame panika.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
1:05:44
11. oddaja
Tekmovalce čaka zadnji teden v Kambodži, zato se bodo še globlje podali v njeno kulturo in spoznali tudi lokalno kulinariko. Ob omembi hrane nekateri že komaj čakajo na nove okuse, druge pa zajame panika.
58:00
10. oddaja
V napeti dirki šteje vsaka minuta, saj si le trije najhitrejši pari zagotovijo prenočišče in boj za imuniteto. Ostali morajo za pomoč prositi domačine. Kdo bo spal udobno in kdo zaradi insektov ne bo zatisnil očesa?
1:14:22
9. oddaja
Dirka za amulet se nadaljuje v Kampong Luongu, kjer tekmovalce čaka napet dvoboj, nato pa pot proti Melumu. Nekateri se spopadajo s časovnim zaostankom, druge preizkušnja spravi ob živce. Ko se začne boj za imuniteto, pa se razmere na cesti povsem zaostrijo.
1:14:40
8. oddaja
Dirka za nov amulet se zaostruje, vodilni par pa lahko že ena napačna odločitev drago stane. Nekateri nekdanji favoriti se medtem spopadajo z utrujenostjo in težavami pri iskanju prevoza. Ko voditelja razkrijeta, kdo je bil najuspešnejši, veselje hitro zasenčijo odnosi med tekmovalci.
1:15:40
7. oddaja
Po odhodu prvega para se dirka nadaljuje z novim bojem za amulet in imuniteto. Tekmovalci morajo na treh lokacijah zbrati predmete, ki jih vodijo do naslednjih preizkušenj. Na poti jih čakata nenavaden izziv na krokodilji farmi in napet dvoboj na tržnici Pra Maoy.
1:36:55
6. oddaja
V Kambodži je pred tekmovalci velik dan, saj jih čaka prva izločitev. Medtem ko so si nekateri končno odpočili, so se drugi morali znajti po svoje. Pari morajo tokrat čim hitreje prispeti do templja Eh Phnom.
1:45:40
5. oddaja
Par, ki je v zadnjem izzivu osvojil amulet, mora odločiti, kdo bo novo etapo začel zadnji. Njegova izbira med tekmovalci sproži ugibanja o tem, ali gre za premišljeno taktiko ali pa se za odločitvijo skriva kaj drugega.
1:33:52
4. oddaja
Pari nadaljujejo dirko skozi podeželske predele Kambodže, kjer jih čakajo novi izzivi in srečanje s tradicionalnim načinom življenja. Po napetem boju za imuniteto se podajo v novo etapo, v kateri si želijo priboriti prednost in se izogniti izločitvi. Nepredvidljive naloge znova preizkusijo njihovo iznajdljivost in sodelovanje.
1:42:13
3. oddaja
Pari nadaljujejo pustolovščino po Kambodži, kjer jih po prvi noči pri domačinih čakajo novi izzivi in napeta dirka za amulet. Zmagovalni par si poleg prednosti pribori tudi pomembno odločitev, ki lahko prekriža načrte tekmecev. Med pari se medtem že sklepajo prva zavezništva in rojevajo taktike.
1:36:36
2. oddaja
Zmagovalca prve dirke čaka zahtevna odločitev, saj morata izbrati par, ki se bo na pot podal zadnji. Nova etapa prinaša iskanje prenočišča, slabo vreme in vse več napetosti med tekmovalci. Napačne odločitve vodijo v izgubljene minute, prepire in celo solze, boj za dragoceni amulet pa postaja vse bolj napet. Kateri par se bo najbolje znašel?
1:37:22
1. oddaja
Devet parov v Kambodži začne 6000 kilometrov dolgo pustolovščino, na kateri imajo na voljo le en evro na dan. Brez telefonov, prevoza in prenočišč se morajo zanesti na svojo iznajdljivost in pomoč popolnih neznancev. Že prvi kilometri prinesejo težave z zemljevidi, sporazumevanjem in štopanjem. Kdo se bo najbolje znašel in osvojil prvi dragoceni amulet?