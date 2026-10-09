Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 16. oddaja

Sezona 1 Epizoda 16

Dirka po Laosu se je začela, ekipam pa sta se pridružila Anastasija in Petar. Dvoboj je za njimi, boj za prvi amulet v novi državi pa se šele začenja. Prva naloga zahteva, da do velikega zlatega kipa Bude odnesejo obredni aranžma iz bananinih listov. Do templja jih loči na stotine strmih stopnic, zato bo vzpon na preizkušnjo postavil prav vse.

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