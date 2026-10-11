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Azija Ekspres: Zmajeva pot , Aisa Express

Sezona 1 Epizoda 18

Nov dan v Laosu prinaša divjo dirko za imuniteto, v kateri lahko sodelujejo le trije najhitrejši pari. Napačna smer, iskanje prevoza in slabe odločitve nekaterim pošteno prekrižajo načrte. Najhitrejši si bodo zagotovili tudi večerjo in prenočišče, ostali pa bodo morali znova prositi domačine za pomoč. Eden od parov se bo za pomoč obrnil celo na župana mesta.

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  • Sezona 1

1:11:12
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 18. oddaja

18. oddaja

Nov dan v Laosu prinaša divjo dirko za imuniteto, v kateri lahko sodelujejo le trije najhitrejši pari. Napačna smer, iskanje prevoza in slabe odločitve nekaterim pošteno prekrižajo načrte. Najhitrejši si bodo zagotovili tudi večerjo in prenočišče, ostali pa bodo morali znova prositi domačine za pomoč. Eden od parov se bo za pomoč obrnil celo na župana mesta.
1:10:47
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 17. oddaja

17. oddaja

V Laosu ni časa za počitek! Tekmovalce čakata nov dvoboj in boj za amulet, napetosti med pari pa vse bolj naraščajo. Med Gazelama izbruhne hud prepir, ki ga skušata umiriti Zlata fanta. Tudi Gusarki ne moreta pozabiti zbadljivk, ki sta jima jih prejšnji dan namenila Pino in Luciano. Vse bolj napeta dirka tako prinaša tudi nove zamere.
1:15:52
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 16. oddaja

16. oddaja

Dirka po Laosu se je začela, ekipam pa sta se pridružila Anastasija in Petar. Dvoboj je za njimi, boj za prvi amulet v novi državi pa se šele začenja. Prva naloga zahteva, da do velikega zlatega kipa Bude odnesejo obredni aranžma iz bananinih listov. Do templja jih loči na stotine strmih stopnic, zato bo vzpon na preizkušnjo postavil prav vse.
1:11:26
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 15. oddaja

15. oddaja

Dirka za dva amuleta se nadaljuje. Par, ki bo prvi prispel do templja Saphai Neua, bo osvojil amulet v vrednosti tisoč evrov, zato bo na poti štela vsaka minuta. Med dirko pa tekmovalce čaka tudi presenečenje. Kakšni bodo njihovi odzivi?
1:17:15
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 14. oddaja

14. oddaja

Nova epizoda prinaša nepričakovane preobrate, solze, močna čustva in burne prepire. Tekmovalci se počasi poslavljajo od Kambodže in pripravljajo na pot v Laos, a pred odhodom mora en par zapustiti šov.
1:09:45
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 13. oddaja

13. oddaja

Tekmovalce na obali reke Mekong čaka vodni izziv, pri katerem bosta odločala mirna roka in dobro ravnotežje. Medtem ko eni samozavestno pričakujejo zmago, se drugi bojijo popolne polomije. A kasneje izbruhne prava drama, ko se pojavijo resne obtožbe o brskanju po tujem nahrbtniku in izginulem zemljevidu.
55:53
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 12. oddaja

12. oddaja

Tekmovalcem neudobna prenočišča in nadležni insekti vse bolj načenjajo živce, medtem ko en par uživa v hotelu in nazdravlja rojstnemu dnevu. A počitka bo hitro konec. Pred pari je nov izziv, pri katerem se bodo morali nekateri soočiti s svojim največjim strahom, pajki.
1:05:44
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 11. oddaja

11. oddaja

Tekmovalce čaka zadnji teden v Kambodži, zato se bodo še globlje podali v njeno kulturo in spoznali tudi lokalno kulinariko. Ob omembi hrane nekateri že komaj čakajo na nove okuse, druge pa zajame panika.
58:00
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 10. oddaja

10. oddaja

V napeti dirki šteje vsaka minuta, saj si le trije najhitrejši pari zagotovijo prenočišče in boj za imuniteto. Ostali morajo za pomoč prositi domačine. Kdo bo spal udobno in kdo zaradi insektov ne bo zatisnil očesa?
1:14:22
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 9. oddaja

9. oddaja

Dirka za amulet se nadaljuje v Kampong Luongu, kjer tekmovalce čaka napet dvoboj, nato pa pot proti Melumu. Nekateri se spopadajo s časovnim zaostankom, druge preizkušnja spravi ob živce. Ko se začne boj za imuniteto, pa se razmere na cesti povsem zaostrijo.
1:14:40
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 8. oddaja

8. oddaja

Dirka za nov amulet se zaostruje, vodilni par pa lahko že ena napačna odločitev drago stane. Nekateri nekdanji favoriti se medtem spopadajo z utrujenostjo in težavami pri iskanju prevoza. Ko voditelja razkrijeta, kdo je bil najuspešnejši, veselje hitro zasenčijo odnosi med tekmovalci.
1:15:40
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 7. oddaja

7. oddaja

Po odhodu prvega para se dirka nadaljuje z novim bojem za amulet in imuniteto. Tekmovalci morajo na treh lokacijah zbrati predmete, ki jih vodijo do naslednjih preizkušenj. Na poti jih čakata nenavaden izziv na krokodilji farmi in napet dvoboj na tržnici Pra Maoy.
1:36:55
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 6. oddaja

6. oddaja

V Kambodži je pred tekmovalci velik dan, saj jih čaka prva izločitev. Medtem ko so si nekateri končno odpočili, so se drugi morali znajti po svoje. Pari morajo tokrat čim hitreje prispeti do templja Eh Phnom.
1:45:40
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

Par, ki je v zadnjem izzivu osvojil amulet, mora odločiti, kdo bo novo etapo začel zadnji. Njegova izbira med tekmovalci sproži ugibanja o tem, ali gre za premišljeno taktiko ali pa se za odločitvijo skriva kaj drugega.
1:33:52
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Pari nadaljujejo dirko skozi podeželske predele Kambodže, kjer jih čakajo novi izzivi in srečanje s tradicionalnim načinom življenja. Po napetem boju za imuniteto se podajo v novo etapo, v kateri si želijo priboriti prednost in se izogniti izločitvi. Nepredvidljive naloge znova preizkusijo njihovo iznajdljivost in sodelovanje.
1:42:13
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Pari nadaljujejo pustolovščino po Kambodži, kjer jih po prvi noči pri domačinih čakajo novi izzivi in napeta dirka za amulet. Zmagovalni par si poleg prednosti pribori tudi pomembno odločitev, ki lahko prekriža načrte tekmecev. Med pari se medtem že sklepajo prva zavezništva in rojevajo taktike.
1:36:36
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Zmagovalca prve dirke čaka zahtevna odločitev, saj morata izbrati par, ki se bo na pot podal zadnji. Nova etapa prinaša iskanje prenočišča, slabo vreme in vse več napetosti med tekmovalci. Napačne odločitve vodijo v izgubljene minute, prepire in celo solze, boj za dragoceni amulet pa postaja vse bolj napet. Kateri par se bo najbolje znašel?
1:37:22
Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Devet parov v Kambodži začne 6000 kilometrov dolgo pustolovščino, na kateri imajo na voljo le en evro na dan. Brez telefonov, prevoza in prenočišč se morajo zanesti na svojo iznajdljivost in pomoč popolnih neznancev. Že prvi kilometri prinesejo težave z zemljevidi, sporazumevanjem in štopanjem. Kdo se bo najbolje znašel in osvojil prvi dragoceni amulet?

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