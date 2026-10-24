Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 24. oddaja

22. oddaja

Po odhodu enega para zaradi zdravstvenih težav se pravila dirke po Laosu spremenijo. Tokrat nihče ne bo izpadel, tekmovalci pa se bodo pomerili za 3000 evrov. Spartanci in Jokerji so si mesto v dirki že zagotovili, tretji par pa bodo izbrali sotekmovalci s tajnim glasovanjem. Kdo si bo priboril priložnost za bogato nagrado in kaj bo glasovanje razkrilo o odnosih med pari?