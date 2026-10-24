Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 25. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot S01 63668211 2026 Sezona: Sezona 1

Dirka za nov amulet se nadaljuje, novi član Gazel Luka pa hitro spozna, da Zmajeva pot ni mačji kašelj. Nekateri tekmovalci dan začnejo dobre volje, drugi so noč preživeli v ambulanti, tretji pa se pri domačinih učijo novih besed v laoščini. Pred dvobojem morajo vsi poiskati prevoz, kar je v Laosu precej težje kot v Kambodži.