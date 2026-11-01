Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 30. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Tekmovalci se približujejo Tajski, a pred odhodom jih čaka še zadnje srečanje z voditeljico Antonijo in napeta izločitev. Niko in Ivan se ne strinjata, ali sta res zgladila nesoglasja, Katarina pa še vedno dvomi o poštenosti osvojene imunitete. Ko mora Ante znova prevzeti vlogo voditelja, se Katarina znajde pred novo negotovostjo. Kdo bo nadaljeval pot in kdo se bo moral posloviti?Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška