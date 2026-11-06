Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 31. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot S01 63674723 2026 Sezona: Sezona 1

Po Kambodži in Laosu šest parov prispe na Tajsko, kjer se začenja zadnji del Zmajeve poti. Nova država prinaša strožja pravila in veliko presenečenje, saj se v tekmovanje vrača Luna. Pari imajo še vedno na voljo le en evro na dan, odslej pa ne smejo več uporabljati poltovornjakov ter si deliti prevoza ali prenočišča. Vsak par se bo moral zanesti izključno na svojo iznajdljivost.