Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 31. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Po Kambodži in Laosu šest parov prispe na Tajsko, kjer se začenja zadnji del Zmajeve poti. Nova država prinaša strožja pravila in veliko presenečenje, saj se v tekmovanje vrača Luna. Pari imajo še vedno na voljo le en evro na dan, odslej pa ne smejo več uporabljati poltovornjakov ter si deliti prevoza ali prenočišča. Vsak par se bo moral zanesti izključno na svojo iznajdljivost.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška