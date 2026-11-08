Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 33. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot S01 63674882 2026 Sezona: Sezona 1

Šest preostalih parov se na severu Tajske prebuja v novo jutro, pred njimi pa je 40 kilometrov dolga dirka za amulet. Luciano si je opomogel od prebavnih težav, nekatere tekmovalce pa prijetno preseneti zajtrk, ki so jim ga pripravili gostoljubni domačini. Poleg napetega boja za amulet pozornost pritegnejo tudi odnosi med pari, saj Borna ne skriva navdušenja nad Nikšo in Goranom.