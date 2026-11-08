Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 33. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Šest preostalih parov se na severu Tajske prebuja v novo jutro, pred njimi pa je 40 kilometrov dolga dirka za amulet. Luciano si je opomogel od prebavnih težav, nekatere tekmovalce pa prijetno preseneti zajtrk, ki so jim ga pripravili gostoljubni domačini. Poleg napetega boja za amulet pozornost pritegnejo tudi odnosi med pari, saj Borna ne skriva navdušenja nad Nikšo in Goranom.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška