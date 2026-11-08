Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 34. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Tekmovalci morajo čim hitreje priti do voditeljice Antonije, saj si bodo le prvi trije pari zagotovili boj za imuniteto in prenočišče. Ostali bodo morali znova prositi domačine za pomoč, a nekaterim se bo nasmehnila nepričakovana sreča. En par bo naletel na navdušene oboževalce šova, drugega pa bo gostoljubni Kanadčan presenetil z razkošnim prenočiščem in poznavanjem Hrvaške.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška