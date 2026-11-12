Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 35. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Na severu Tajske, v priljubljenem mestu Pai, se nadaljuje napeta dirka za amulet, vreden tisoč evrov. Medtem ko si en par zaradi osvojene imunitete lahko privošči počitek, se preostalih pet podaja v nov boj. Tokrat bodo na lastni koži izkusili življenje popotnikov z nahrbtniki, brez zagotovljenega prevoza, prenočišča in načrta za nadaljevanje poti.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
1:09:21
35. oddaja
Na severu Tajske, v priljubljenem mestu Pai, se nadaljuje napeta dirka za amulet, vreden tisoč evrov. Medtem ko si en par zaradi osvojene imunitete lahko privošči počitek, se preostalih pet podaja v nov boj. Tokrat bodo na lastni koži izkusili življenje popotnikov z nahrbtniki, brez zagotovljenega prevoza, prenočišča in načrta za nadaljevanje poti.
1:01:32
34. oddaja
Tekmovalci morajo čim hitreje priti do voditeljice Antonije, saj si bodo le prvi trije pari zagotovili boj za imuniteto in prenočišče. Ostali bodo morali znova prositi domačine za pomoč, a nekaterim se bo nasmehnila nepričakovana sreča. En par bo naletel na navdušene oboževalce šova, drugega pa bo gostoljubni Kanadčan presenetil z razkošnim prenočiščem in poznavanjem Hrvaške.
1:06:37
33. oddaja
Šest preostalih parov se na severu Tajske prebuja v novo jutro, pred njimi pa je 40 kilometrov dolga dirka za amulet. Luciano si je opomogel od prebavnih težav, nekatere tekmovalce pa prijetno preseneti zajtrk, ki so jim ga pripravili gostoljubni domačini. Poleg napetega boja za amulet pozornost pritegnejo tudi odnosi med pari, saj Borna ne skriva navdušenja nad Nikšo in Goranom.
1:11:28
32. oddaja
Tekmovalci nadaljujejo dirko po Tajski, kjer se Katarini znova pridruži Luna, odločena, da bo pustolovščino nadaljevala v spomin na pokojno sestro. Novi izzivi prinašajo močna čustva, zahtevno ognjeno preizkušnjo in vse več napetosti. Svoje nezadovoljstvo prvič pokaže tudi eden tišjih tekmovalcev, Vesna pa dodatno razvname prepire z obtožbami o kršenju pravil.
1:03:13
31. oddaja
Po Kambodži in Laosu šest parov prispe na Tajsko, kjer se začenja zadnji del Zmajeve poti. Nova država prinaša strožja pravila in veliko presenečenje, saj se v tekmovanje vrača Luna. Pari imajo še vedno na voljo le en evro na dan, odslej pa ne smejo več uporabljati poltovornjakov ter si deliti prevoza ali prenočišča. Vsak par se bo moral zanesti izključno na svojo iznajdljivost.
1:09:08
30. oddaja
Tekmovalci se približujejo Tajski, a pred odhodom jih čaka še zadnje srečanje z voditeljico Antonijo in napeta izločitev. Niko in Ivan se ne strinjata, ali sta res zgladila nesoglasja, Katarina pa še vedno dvomi o poštenosti osvojene imunitete. Ko mora Ante znova prevzeti vlogo voditelja, se Katarina znajde pred novo negotovostjo. Kdo bo nadaljeval pot in kdo se bo moral posloviti?
58:09
29. oddaja
Tekmovalce čaka zadnja priložnost za osvojitev imunitete pred odločilnim bojem za obstanek v Laosu. Pred nadaljevanjem dirke se morajo ustaviti v šoli za mlade menihe, kjer jih čaka šest opravil, od pleskanja sten do čiščenja stranišč. Razdelitev nalog sproži različne odzive, medtem ko nesoglasja med Nikom in Ivanom še naprej zaostrujejo njun odnos.
1:13:26
28. oddaja
Tekmovalci se počasi poslavljajo od Laosa in približujejo Tajski, a pred prečkanjem meje jih čaka še nekaj nepredvidljivih izzivov. Po Lukovem odhodu Katarina dobi novega partnerja, voditelja Anteja, ki bo tokrat na lastni koži izkusil, kako zahtevni so tek, štopanje in iskanje prenočišča med napeto dirko.
1:00:18
27. oddaja
Po osvojeni imuniteti si je prvi par že zagotovil nadaljevanje tekmovanja na Tajskem, dirka za nov amulet pa se nadaljuje. Pred novimi izzivi tekmovalci Lucianu pripravijo rojstnodnevno presenečenje, nato pa sledi nepričakovano slovo. Luka Petrušić zapušča tekmovanje, Katarina pa znova ostane brez partnerja.
1:09:40
26. oddaja
Potovanje v Laos se bliža koncu in pred odhodom na Tajsko morajo ekipe premagati še nekaj vznemirljivih izzivov in ovir! Naslednji korak je kvalifikacijska dirka za tekmo imunosti, ki bo eni ekipi zagotovila varno vozovnico za Tajsko. Antonija združi ekipe, Šefi pa imejo priložnost, da nekomu vlijejo dodatno energijo.
1:02:17
25. oddaja
Dirka za nov amulet se nadaljuje, novi član Gazel Luka pa hitro spozna, da Zmajeva pot ni mačji kašelj. Nekateri tekmovalci dan začnejo dobre volje, drugi so noč preživeli v ambulanti, tretji pa se pri domačinih učijo novih besed v laoščini. Pred dvobojem morajo vsi poiskati prevoz, kar je v Laosu precej težje kot v Kambodži.
1:07:54
24. oddaja
Pari nadaljujejo dirko po Laosu, kjer jih čakajo novi izzivi in boj za amulet, vreden tisoč evrov. Po Luninem odhodu se Katarini pridruži Luka, s katerim mora hitro najti skupni ritem. Na poti do riževih polj bodo tekmovalci preizkusili svojo usklajenost, zmagovalni par pa bo lahko enemu od tekmecev otežil nadaljevanje dirke. Kdo bo tokrat komu prekrižal načrte?
1:02:40
23. oddaja
Zadnja etapa dirke po Laosu prinaša nove izzive, a tekmovanje kmalu zasenči pretresljiva novica. Luna iz Zagreba prejme žalostno sporočilo, ki jo povsem pretrese. Ob tem spregovori o družinskih odnosih ter se znajde pred težko odločitvijo. Tragična izguba močno prizadene tudi preostale tekmovalce, ki ji v težkih trenutkih stojijo ob strani.
58:04
22. oddaja
Po odhodu enega para zaradi zdravstvenih težav se pravila dirke po Laosu spremenijo. Tokrat nihče ne bo izpadel, tekmovalci pa se bodo pomerili za 3000 evrov. Spartanci in Jokerji so si mesto v dirki že zagotovili, tretji par pa bodo izbrali sotekmovalci s tajnim glasovanjem. Kdo si bo priboril priložnost za bogato nagrado in kaj bo glasovanje razkrilo o odnosih med pari?
54:38
21. oddaja
Napetosti med tekmovalci naraščajo, predvsem zaradi zapletenega odnosa med Majo, Katarino in Pinom. Po nalogi na tržnici se pari podajo proti vasi Ban Phosi, kjer jih čaka nov dvoboj. Prvi par, ki prispe do templja Phabath Phonsan, bo osvojil imuniteto in priložnost za boj za 3000 evrov. Toda vse večje zamere med tekmovalci lahko zapletejo dirko proti cilju.
58:02
20. oddaja
Tekmovalce čaka nova dirka za amulet, ki je tokrat vreden kar 2000 evrov! Tokrat morajo poiskati domačina, ki jih bo naučil molitve v laoščini, nato pa jo brez napak odrecitirati pred menihom v templju Nabo. Toda naloga se izkaže za precej težjo od pričakovanj. Nekaterim bodo zato pošteno popustili živci.
1:06:01
19. oddaja
V središču pozornosti se znajdejo Maja, Pino in Katarina, saj vse pogostejše spogledovanje med Pinom in Katarino začne načenjati dolgoletno prijateljstvo. Maja ne skriva razočaranja nad Pinovim vedenjem, medtem ko tudi drugim parom ni prizaneseno, saj utrujenost in izčrpanost vse bolj vplivata na njihovo počutje in odnose.
1:11:12
18. oddaja
Nov dan v Laosu prinaša divjo dirko za imuniteto, v kateri lahko sodelujejo le trije najhitrejši pari. Napačna smer, iskanje prevoza in slabe odločitve nekaterim pošteno prekrižajo načrte. Najhitrejši si bodo zagotovili tudi večerjo in prenočišče, ostali pa bodo morali znova prositi domačine za pomoč. Eden od parov se bo za pomoč obrnil celo na župana mesta.
1:10:47
17. oddaja
V Laosu ni časa za počitek! Tekmovalce čakata nov dvoboj in boj za amulet, napetosti med pari pa vse bolj naraščajo. Med Gazelama izbruhne hud prepir, ki ga skušata umiriti Zlata fanta. Tudi Gusarki ne moreta pozabiti zbadljivk, ki sta jima jih prejšnji dan namenila Pino in Luciano. Vse bolj napeta dirka tako prinaša tudi nove zamere.
1:15:52
16. oddaja
Dirka po Laosu se je začela, ekipam pa sta se pridružila Anastasija in Petar. Dvoboj je za njimi, boj za prvi amulet v novi državi pa se šele začenja. Prva naloga zahteva, da do velikega zlatega kipa Bude odnesejo obredni aranžma iz bananinih listov. Do templja jih loči na stotine strmih stopnic, zato bo vzpon na preizkušnjo postavil prav vse.
1:11:26
15. oddaja
Dirka za dva amuleta se nadaljuje. Par, ki bo prvi prispel do templja Saphai Neua, bo osvojil amulet v vrednosti tisoč evrov, zato bo na poti štela vsaka minuta. Med dirko pa tekmovalce čaka tudi presenečenje. Kakšni bodo njihovi odzivi?
1:17:15
14. oddaja
Nova epizoda prinaša nepričakovane preobrate, solze, močna čustva in burne prepire. Tekmovalci se počasi poslavljajo od Kambodže in pripravljajo na pot v Laos, a pred odhodom mora en par zapustiti šov.
1:09:45
13. oddaja
Tekmovalce na obali reke Mekong čaka vodni izziv, pri katerem bosta odločala mirna roka in dobro ravnotežje. Medtem ko eni samozavestno pričakujejo zmago, se drugi bojijo popolne polomije. A kasneje izbruhne prava drama, ko se pojavijo resne obtožbe o brskanju po tujem nahrbtniku in izginulem zemljevidu.
55:53
12. oddaja
Tekmovalcem neudobna prenočišča in nadležni insekti vse bolj načenjajo živce, medtem ko en par uživa v hotelu in nazdravlja rojstnemu dnevu. A počitka bo hitro konec. Pred pari je nov izziv, pri katerem se bodo morali nekateri soočiti s svojim največjim strahom, pajki.
1:05:44
11. oddaja
Tekmovalce čaka zadnji teden v Kambodži, zato se bodo še globlje podali v njeno kulturo in spoznali tudi lokalno kulinariko. Ob omembi hrane nekateri že komaj čakajo na nove okuse, druge pa zajame panika.
58:00
10. oddaja
V napeti dirki šteje vsaka minuta, saj si le trije najhitrejši pari zagotovijo prenočišče in boj za imuniteto. Ostali morajo za pomoč prositi domačine. Kdo bo spal udobno in kdo zaradi insektov ne bo zatisnil očesa?
1:14:22
9. oddaja
Dirka za amulet se nadaljuje v Kampong Luongu, kjer tekmovalce čaka napet dvoboj, nato pa pot proti Melumu. Nekateri se spopadajo s časovnim zaostankom, druge preizkušnja spravi ob živce. Ko se začne boj za imuniteto, pa se razmere na cesti povsem zaostrijo.
1:14:40
8. oddaja
Dirka za nov amulet se zaostruje, vodilni par pa lahko že ena napačna odločitev drago stane. Nekateri nekdanji favoriti se medtem spopadajo z utrujenostjo in težavami pri iskanju prevoza. Ko voditelja razkrijeta, kdo je bil najuspešnejši, veselje hitro zasenčijo odnosi med tekmovalci.
1:15:40
7. oddaja
Po odhodu prvega para se dirka nadaljuje z novim bojem za amulet in imuniteto. Tekmovalci morajo na treh lokacijah zbrati predmete, ki jih vodijo do naslednjih preizkušenj. Na poti jih čakata nenavaden izziv na krokodilji farmi in napet dvoboj na tržnici Pra Maoy.
1:36:55
6. oddaja
V Kambodži je pred tekmovalci velik dan, saj jih čaka prva izločitev. Medtem ko so si nekateri končno odpočili, so se drugi morali znajti po svoje. Pari morajo tokrat čim hitreje prispeti do templja Eh Phnom.
1:45:40
5. oddaja
Par, ki je v zadnjem izzivu osvojil amulet, mora odločiti, kdo bo novo etapo začel zadnji. Njegova izbira med tekmovalci sproži ugibanja o tem, ali gre za premišljeno taktiko ali pa se za odločitvijo skriva kaj drugega.
1:33:52
4. oddaja
Pari nadaljujejo dirko skozi podeželske predele Kambodže, kjer jih čakajo novi izzivi in srečanje s tradicionalnim načinom življenja. Po napetem boju za imuniteto se podajo v novo etapo, v kateri si želijo priboriti prednost in se izogniti izločitvi. Nepredvidljive naloge znova preizkusijo njihovo iznajdljivost in sodelovanje.
1:42:13
3. oddaja
Pari nadaljujejo pustolovščino po Kambodži, kjer jih po prvi noči pri domačinih čakajo novi izzivi in napeta dirka za amulet. Zmagovalni par si poleg prednosti pribori tudi pomembno odločitev, ki lahko prekriža načrte tekmecev. Med pari se medtem že sklepajo prva zavezništva in rojevajo taktike.
1:36:36
2. oddaja
Zmagovalca prve dirke čaka zahtevna odločitev, saj morata izbrati par, ki se bo na pot podal zadnji. Nova etapa prinaša iskanje prenočišča, slabo vreme in vse več napetosti med tekmovalci. Napačne odločitve vodijo v izgubljene minute, prepire in celo solze, boj za dragoceni amulet pa postaja vse bolj napet. Kateri par se bo najbolje znašel?
1:37:22
1. oddaja
Devet parov v Kambodži začne 6000 kilometrov dolgo pustolovščino, na kateri imajo na voljo le en evro na dan. Brez telefonov, prevoza in prenočišč se morajo zanesti na svojo iznajdljivost in pomoč popolnih neznancev. Že prvi kilometri prinesejo težave z zemljevidi, sporazumevanjem in štopanjem. Kdo se bo najbolje znašel in osvojil prvi dragoceni amulet?