Azija Ekspres: Zmajeva pot - Sezona 1 - 38. oddaja

Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Po eksperimentu z menjavo partnerjev se tekmovalci na skupnem srečanju znova združijo v prvotne pare. Voditeljica Antonija jih povpraša o novih odnosih, starih zamerah in kršenju pravil, nato pa sledi napet boj za obstanek. Dva najpočasnejša para se znajdeta v nevarnosti izločitve, tretjega pa izberejo sotekmovalci. Kdo bo taktiziral in kdo si bo v zadnjem trenutku premislil?Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška