Azija Ekspres: Zmajeva pot , Asia Express
Vsi amuleti v vrednosti tisoč evrov so že razdeljeni, v igri pa ostaja še zlati amulet, vreden 30.000 evrov. A tekmovalce pred velikim finalom čaka nova priložnost za lov na amulete. Prostora je le za štiri pare, eden si je mesto že zagotovil z imuniteto, preostali pa se podajajo v napeto kvalifikacijsko dirko. Vsaka odločitev in napaka lahko odločilno vplivata na nadaljevanje tekmovanja.Prikaži več
Sezona 1V pustolovskem šovu Azija Ekspres: Zmajeva pot se pari podajo na tisoče kilometrov dolgo pot od Kambodže prek Laosa do Tajske. Brez rezerviranih prenočišč in z le enim evrom na dan se morajo zanesti na svojo iznajdljivost, pomoč domačinov in kanček sreče. Na poti jih čakajo zahtevne naloge, boj za amulete in divja tekma s časom. Kdo se bo najbolje znašel daleč od udobja doma?Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška