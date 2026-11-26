Azija Ekspres: Zmajeva pot S01 63684920 2026 Sezona: Sezona 1

Vsi amuleti v vrednosti tisoč evrov so že razdeljeni, v igri pa ostaja še zlati amulet, vreden 30.000 evrov. A tekmovalce pred velikim finalom čaka nova priložnost za lov na amulete. Prostora je le za štiri pare, eden si je mesto že zagotovil z imuniteto, preostali pa se podajajo v napeto kvalifikacijsko dirko. Vsaka odločitev in napaka lahko odločilno vplivata na nadaljevanje tekmovanja.