Azija Ekspres: Zmajeva pot S01 63686280 2026 Sezona: Sezona 1

Boj za uvrstitev v zaključni del tekmovanja se nadaljuje, pred tremi pari pa so novi odločilni izzivi. Pot jih vodi na tržnico, kjer jih čaka nova naloga. Dva para sta si mesto med najboljšo četverico že zagotovila, za zadnje prosto mesto pa se borijo še trije. Zmagovalci se bodo uvrstili v lov na amulete, kjer si bodo lahko tekmovalci med seboj kradli nagrade.