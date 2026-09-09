VN Aragonije , MotoGP

VN Aragonije

VN Aragonije - 2026

2026

Na minuli dirki prvenstva MotoGP v Silverstonu smo ponovno videli prevlado Aprilie in dobili največjo razliko na vrhu prvenstva letos - Jorge Martin se je namreč tekmecem odpeljal na več kot 30 točk. A niti približno še ni nič odločeno. Prvenstvo se seli v Aragon, na stezo na kateri je bi Marc Marquez v neposrednem dvoboju poražen le enkrat, zato pričakujemo ponovno premešana razmerja moči in atraktivno nadaljevanje razburljive sezone.