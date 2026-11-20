2026/2027 Epizoda 0

19. 11. 2026 - Odbojkarje ACH Volleyja po dramatični tekmi in zmagi v Tivoliju proti nizozemski zasedbi Orion Stars le še ena ovira loči do nastopa v skupinskem delu Lige prvakov. Tekmec Ljubljančanov bo azerbajdžanski Baku. Prva tekma bo v gosteh, povratna pa osem dni pozneje pred domačimi gledalci.

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