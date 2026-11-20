CEV Liga prvakov , CEV
19. 11. 2026 - Odbojkarje ACH Volleyja po dramatični tekmi in zmagi v Tivoliju proti nizozemski zasedbi Orion Stars le še ena ovira loči do nastopa v skupinskem delu Lige prvakov. Tekmec Ljubljančanov bo azerbajdžanski Baku. Prva tekma bo v gosteh, povratna pa osem dni pozneje pred domačimi gledalci.Prikaži več
2026/2027CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Azerbajdžan, Slovenija, Nizozemska
2:21:36
Baku - ACH Volley
19. 11. 2026 - Odbojkarje ACH Volleyja po dramatični tekmi in zmagi v Tivoliju proti nizozemski zasedbi Orion Stars le še ena ovira loči do nastopa v skupinskem delu Lige prvakov. Tekmec Ljubljančanov bo azerbajdžanski Baku. Prva tekma bo v gosteh, povratna pa osem dni pozneje pred domačimi gledalci.
2:55:59
ACH Volley - Orion Stars
12. 11. 2026 - Evropski odbojkarski večer je v Ljubljani prinesel povratni obračun 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Odbojkarji ACH Volleyja so na domačem parketu gostili nizozemskega prvaka Orion Stars v boju za uvrstitev v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vse najzanimivejše trenutke obračuna iz Ljubljane.
1:57:54
Orion Stars - ACH Volley
4. 11. 2026 - Evropski odbojkarski večer je na Nizozemskem prinesel prvi obračun 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Odbojkarji ACH Volleyja so se na gostovanju pomerili z nizozemskim prvakom Orion Stars in začeli boj za uvrstitev v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vse najzanimivejše trenutke evropskega obračuna.